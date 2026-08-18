Varšavā atrasts miris Krieviju pametušais politiķis Sergejs Vlasenko
Polijas galvaspilsētā savā dzīvoklī atrasts miris bijušais Krievijas politiķis Sergejs Vlasenko, kurš bija saistīts ar opozīcijas organizāciju "Tautas deputātu kongress".
Polijas amatpersonas paziņoja, ka nekas neliecina par trešās puses iesaisti Vlasenko nāvē, taču izmeklēšana turpinās.
"Autopsija paredzēta trešdienas pēcpusdienā," paziņoja Varšavas apgabala prokuratūras preses pārstāvis, piebilstot, ka tiks veiktas arī toksikoloģiskās pārbaudes. Vīrieša medicīniskie dokumenti tika atrasti dzīvoklī.
Par Vlasenko pieejama diezgan skopa informācija, un viņš nebija plaši atpazīstams disidents. Zināms, ka viņš pameta Krieviju pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā un pārcēlās uz Varšavu. Domājams, ka nāves brīdī viņš bija 71 gadu vecs.
Saskaņā ar neatkarīgā Krievijas medija SOTA informāciju Vlasenko pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados bija vietējais deputāts Krievijas Tālajos Austrumos, bet vēlāk pārcēlās uz Melnās jūras kūrortpilsētu Anapu.
Pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā Vlasenko pievienojās "Tautas deputātu kongresam", ko veido bijušie Krievijas politiskie pārstāvji un kas pretendē uz potenciālas trimdas valdības statusu.
Vlasenko bija publiski apsūdzēts par nepatiesas informācijas izplatīšanu par Krievijas armiju. SOTA un citi mediji ziņoja, ka viņš pēc tam ar tūristu vīzu devās no Krievijas uz Poliju, kur viņam tika piešķirts politiskais patvērums.
"Tautas deputātu kongress" tika izveidots 2022. gadā Polijā pēc tam, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Krievijas varasiestādes par organizācijas līderi uzskata bijušo Valsts domes deputātu Iļju Ponomarjovu, kurš Krievijā aizmuguriski ir notiesāts par "viltus ziņu" izplatīšanu un "terorisma attaisnošanu". Krievijas amatpersonas šo organizāciju atzinušas par nevēlamu, faktiski aizliedzot to.
Vlasenko bija iesaistījies arī Krievijas Opozīcijas forumā Ukrainas atbalstam.