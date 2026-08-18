“Klusu, klusu!” CNN žurnālistes jautājums liek Trampam zaudēt savaldību
ASV prezidents Donalds Tramps Ovālajā kabinetā asi vērsies pret CNN žurnālisti Kristenu Holmsu, vairākkārt liekot viņai būt klusai un nosaucot viņu par “viltus reportieri”. Konflikts ar to nebeidzās – vēlāk Baltais nams sociālajos tīklos publicēja personiskus uzbrukumus žurnālistei, vienā no ierakstiem pat pieminot viņas bērnus. CNN paziņojis, ka šāda attieksme pret žurnālistiem ir “zem prezidenta amata cieņas”.
Incidents notika, kad Holmsa Ovālajā kabinetā lūdza Trampu komentēt demokrātu senatora Džona Osofa izteikumus par prezidentu un viņa izpildasistenti Natāliju Hārpu. Kad žurnāliste mēģināja uzdot jautājumu, Tramps viņu pārtrauca. “Klusu, klusu, klusu. Jūs esat ļoti necienīga,” sacīja prezidents.
Kad Holmsa pateica, ka pārstāv CNN, Tramps turpināja uzbrukumu. “Viltus ziņas. Jūs esat viltus ziņas, jūs esat skaļa, bravūrīga persona. Jūs esat viltus ziņas. Esiet klusa. Esiet klusa. Jūs esat viltus reportiere un ziņojat viltus ziņas,” sacīja Tramps, runājot pāri žurnālistei, kamēr viņa centās turpināt jautājumu.
“You're a loud, boisterous person."— Fox News (@FoxNews) August 17, 2026
"You're a fake reporter and you report fake news"
President Trump shuts down a CNN reporter during a tense exchange in the Oval Office, calling her “disrespectful” as she repeatedly attempts to ask a follow-up question about South Korea in… pic.twitter.com/e2wL3y3UO7
Holmsa prezidentam bija vaicājusi par Džordžijas senatora Osofa svētdien izteikto kritiku. Politiķis savā runā apgalvoja, ka Tramps “nevēlas darīt savu darbu”, bet tā vietā vēlas būvēt savu balles zāli un ceļot kopā ar Hārpu.
Atbildot uz jautājumu, Tramps pašu Osofu izsmēja, nosaucot viņu par “Pī-Vī Hermana līdzinieku”.
Tomēr pēc Ovālajā kabinetā notikušās vārdu apmaiņas konfliktā iesaistījās arī Baltā nama komunikācijas komanda. Baltā nama “Rapid Response” sociālo tīklu kontā tika publicēts video ar Holmsas un Trampa sarunu, žurnālisti nosaucot par “apkaunojošu un pazemojošu kauna traipu savai tā dēvētajai profesijai”.
Viņai tika pārmests arī “lēts uzbrukums” Baltā nama darbiniecei, bet ierakstā žurnālistiem tika veltīti arī rupji apzīmējumi.
Vēlāk tika publicēts vēl viens ieraksts, kurā uzbrukums kļuva vēl personiskāks – tajā tika pieminēti Holmsas bērni. “Reiz jūsu bērni atradīs jūsu pretīgo un necilvēcīgo jautājumu. Viņiem būs kauns un riebums par to, ka viņu vecāks bijis tik bezjūtīgs un atriebīgs,” teikts Baltā nama ierakstā.
CNN pēc notikušā aizstāvēja savu žurnālisti, raksturojot Holmsu kā vienu no respektētākajām un pieredzējušākajām Baltā nama korespondentēm. Telekanāls uzsvēra, ka viņa prezidentam uzdevusi “sarežģītu, aktuālu un sabiedriski nozīmīgu jautājumu amerikāņu vārdā”.
“Valsts amatpersonām ir tiesības apstrīdēt ziņojumus, kuriem tās nepiekrīt, taču personiski uzbrukumi žurnālistiem par jautājumu uzdošanu ir zem prezidenta amata cieņas un nav savienojami ar brīvas preses principiem,” paziņoja CNN.
Arī vairāki citi žurnālisti publiski aizstāvējuši Holmsu. Viena no viņas CNN kolēģēm norādīja, ka nesaprot tik asu reakciju uz reportieri, kura prezidentam vienkārši lūgusi atbildēt uz demokrātu senatora publiski pausto kritiku.
Kā zināms, Tramps arī iepriekš vairākkārt asi un personiski uzbrucis žurnālistēm, kuras viņam uzdevušas neērtus jautājumus. Iepriekš viņš kādai “Bloomberg” reportierei sacījis “Klusu, cūciņ”, citu CNN žurnālisti nosaucis par “korumpētu”, bet NBC raidījuma “Meet the Press” vadītāju – par “negodīgu vai stulbu”.