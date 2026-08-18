“Vai esi gatava mirt?” Filadelfijā cilvēkus terorizē vīrietis šausminošā “Čakija” maskā
Filadelfijā satraukumu izraisījis kāds vīrietis “Čakija” maskā, kurš pilsētas centrā vajājis un biedējis garāmgājējus, bet vienai sievietei pat draudīgi vaicājis: “Vai esi gatava mirt?”
Filadelfijas policijas kapteinis Džeisons Smits atklājis, ka aizdomās turamais trešdien aptuveni 20 minūšu laikā pilsētas centrā konfrontējis vairākus cilvēkus.
Īpaši satraucošs incidents fiksēts videonovērošanas kamerās. Tajās redzams, kā maskā tērptais vīrietis seko sievietei, kura agrā rīta stundā bija devusies skriet. Vīrietis bija uzvilcis masku, kas atgādina Čakiju — slepkavniecisko lelli no populārās šausmu filmu franšīzes "Čakijs".
😨 "Chucky" look-alike terrorizes people in Philadelphia, police manhunt underway.— TMZ (@TMZ) August 18, 2026
Credit: Philadelphia Police Station pic.twitter.com/n1eklOlrhO
Pēc policijas rīcībā esošās informācijas viņš sievietei pietuvojies un izteicis draudus, vaicājot, vai viņa esot “gatava mirt”. Vīrietis arī esot aizlicis roku aiz muguras tā, it kā viņam varētu būt ierocis.
Sieviete sākusi saukt pēc palīdzības un atkāpties no svešinieka. Incidenta laikā viņa guvusi nelielu kājas savainojumu. Pēc sievietes kliedzieniem vīrietis aizbēdzis.
Pagaidām tieši šī sieviete ir vienīgā, kura oficiāli vērsusies policijā, tomēr likumsargi uzskata, ka aizdomās turamais tajā pašā rītā mēģinājis iebiedēt vēl vismaz sešus cilvēkus — gan vīriešus, gan sievietes.
Kādā brīdī vīrietis esot nolaidis masku, daļēji atsedzot seju. Policija viņu raksturo kā slaidas miesasbūves tumšādainu jaunieti, aptuveni 173 centimetrus garu un vecumā no 16 līdz 20 gadiem.
Likumsargi turpina mēģinājumus noskaidrot viņa identitāti un atrašanās vietu.
Ja aizdomās turamais tiks aizturēts, viņam varētu tikt izvirzītas vairākas apsūdzības, tostarp par draudu izteikšanu, vajāšanu, uzbrukumu, pārgalvīgu citu cilvēku apdraudēšanu un iebiedēšanu.