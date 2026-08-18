Krievijā vairāk nekā 70% degvielas uzpildes staciju nav benzīna: Baltkrievija un Indija pievīlušas Kremli
Pēc uzbrukumiem naftas pārstrādes rūpnīcām un neveiksmīgiem importa risinājumiem Krievijas degvielas krīze arvien vairāk izskatās nevis pēc īslaicīgas avārijas, bet gan pēc jaunas kritiskas situācijas tirgū.
"Agentstvo" raksta, ka Krieviju pārņēmis jauna degvielas krīzes vilnis: 16. augustā benzīns vai dīzeļdegviela bija pieejama tikai 28,1% degvielas uzpildes staciju. Nedēļu iepriekš degviela bija pieejama 41% uzpildes staciju, kas nozīmē, ka septiņu dienu laikā benzīna un dīzeļdegvielas pieejamība samazinājusies gandrīz par trešdaļu.
Problēmas fiksētas vairākos Krievijas reģionos. Taču Kremļa sāpīgākais aspekts esot tas, ka degvielas trūkums jau skar arī Maskavu. Saglabāt priekšstatu par situācijas stabilitāti kļūst arvien grūtāk.
Laikraksta "Izvestija" korespondenti 17. augustā pārbaudīja 21 degvielas uzpildes staciju Maskavā un Maskavas apgabalā. Benzīns AI-92 bija pieejams tikai septiņās no tām, AI-95 — sešās, bet AI-98 — piecās.
"Jaunais deficīta vilnis radies turpināto uzbrukumu un neplānoto remontu dēļ naftas pārstrādes rūpnīcās," skaidroja Nacionālā enerģētikas drošības fonda vadošais analītiķis Igors Juškovs.
"Pēc pirmā viļņa vēl bija cerība, ka pēc pāris nedēļām viss atgriezīsies normālā stāvoklī. Tagad drīzāk cilvēki veido krājumus un meklē pazīstamu cilvēku ar kannu, jo deficīts vairs neizskatās pēc avārijas — tas sāk izskatīties pēc tirgus stāvokļa.
Oficiāli neviens cenu 100 rubļu līmenī uz tablo neizliek, bet tā jau ir iekļauta tajā benzīnā, kas trešo nedēļu stāv Murmanskā bez pircējiem," sacīja avots.
Reģionos atkal veidojas rindas, kā arī tiek noteikti ierobežojumi — vienam cilvēkam ļauts iegādāties tikai 15–30 litrus degvielas.
Iemesls esot tāds, ka iztrūkumu naftas pārstrādē mēģināja kompensēt nevis ar naftas pārstrādes rūpnīcu atjaunošanu, bet ar ievestu degvielu. Baltkrievija nodrošināja rekordlielus apjomus, bet Indija solīja jūras piegādes, tomēr abi šie kanāli ir vājinājušies.
Dzelzceļa piegādes no Baltkrievijas samazinājušās: benzīnam no 165 tūkstošiem tonnu līdz 21 tūkstotim tonnu, bet dīzeļdegvielai — no 115,9 tūkstošiem līdz 8,5 tūkstošiem tonnu.
Indijas 60 tūkstoši tonnu degvielas, kas nogādāti Murmanskā, tirgū nav nonākuši. Importētāji vēloties pārdot degvielu par aptuveni 150 tūkstošiem rubļu tonnā, kamēr vietējā biržas cena bija gandrīz divas reizes zemāka.
Tieši tāpēc Krievijas degvielas uzpildes stacijās veidojas divas realitātes. Tur, kur vēl pieejams lētais vairumtirdzniecības resurss, benzīns maksā aptuveni 67 rubļus litrā, taču pēc tā veidojas vairākas stundas garas rindas.
Tur, kur lētās degvielas nav, cena pārsniedz 100 rubļus litrā.
Neatkarīgajās degvielas uzpildes stacijās cenas kopš janvāra pieaugušas gandrīz par 40%, bet lielajos tīklos — aptuveni par 5%, jo vieniem ir pašiem sava naftas pārstrāde, bet citiem paliek tikai izkārtne un kase.