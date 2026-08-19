Nobela prēmijas laureāts par "klikšķu ķīmiju", mākslīgā intelekta nākotni un kāpēc tik svarīgi attīstīt zinātni
Dāņu ķīmiķis Mortens Meldals 2022. gadā ieguva Nobela prēmiju par "klikšķu ķīmijas" attīstību. Sarunā ar aģentūru LETA viņš uzsver fundamentālās pētniecības nozīmi, aicina valdības neierobežot zinātniekus ar prasību pēc tūlītējas ekonomiskās atdeves un stāsta, kā Eiropa varētu kļūt konkurētspējīgāka globālajā zinātnes sacensībā. Viņaprāt, zinātniekiem jābūt aktīviem iesaistīties sabiedrības un politikas procesos, lai ar pētījumiem palīdzētu risināt globālās problēmas.
Kas ir "klikšķu ķīmija" (click chemistry), un kādās jomās jūsu atklājumi jau šobrīd visredzamāk maina medicīnu, biotehnoloģijas un cilvēku dzīvi?
"Klikšķu ķīmiju" varētu salīdzināt ar molekulāru "Velcro" (līplenti). Izmantojot "Velcro", var ļoti viegli sasiet kurpes, to pašu var izdarīt ķīmijā ar "klikšķu ķīmiju". Tas ļauj pat jutīgas molekulas, kas viegli sadalās, apvienot daudzfunkcionālās molekulās jeb mazos molekulāros robotos. Piemēram, ja jums ir trīs dažādas funkcijas, jūs varat tās savienot kopā gluži, kā aizspiežot spiedpogas lietusmētelim vai aiztaisot apavus ar lipekļiem.
Šādi var veidot nelielus molekulāros robotus. Tie, piemēram, var atpazīt noteiktas molekulas, nodrošināt vielu transportēšanu, kavēt kādu procesu vai veikt fermentatīvu katalīzi. Visas šīs funkcijas var apvienot vienā funkcionālā molekulārā robotā.
Runājot par svarīgāko ietekmi, tā patiesībā ir vērojama gandrīz visur. Medicīnā ar šīs tehnoloģijas palīdzību iespējams radīt jauna veida molekulārās struktūras, kuras var izmantot arī sarežģītāku slimību ārstēšanā. Tagad ir iespējams panākt daudz specifiskāku iedarbību.
"Klikšķu ķīmija" ir būtiska arī materiālzinātnē. Tagad varam ļoti precīzi radīt jaunus materiālus ar īpašām īpašībām. Molekulas var savienot uz virsmas un pat izkārtot noteiktā rakstā. Tas ļauj izgatavot tādus materiālus, kādus iepriekš nebija iespējams radīt.
Tādējādi "klikšķu ķīmija" ir nozīmīga materiālzinātnē, nanozinātnē un medicīnā. To var uzskatīt par videi draudzīgu ķīmijas veidu, jo to var veikt ūdenī. Tas nozīmē, ka nav nepieciešamas visas tās organiskās, vidi piesārņojošās ķīmiskās vielas, kas parasti tiek izmantotas. Tagad to var izdarīt, vienkārši pievienojot nelielu katalizatora daudzumu savas vielas ūdens šķīdumam. Var savienot šos savienojumus kopā. Tas ļauj radīt jauna veida zāles - tā vietā, lai veidotu milzīgu molekulu no viena gala līdz otram, kas prasa daudzus posmus, tagad var izveidot mazākas vienības un pēc tam vienā pēdējā posmā tās salikt kopā pareizā secībā.
Personalizētā medicīna ir daudzsološa, bet tā ir arī dārga. Kā valdībai būtu jāizlemj, kuras inovācijas ir pelnījušas valsts investīcijas?
Valsts investīcijas vai investīcijas vispār?
Valsts investīcijas.
Es domāju, ka politiķiem vispār nevajadzētu iejaukties šajā jautājumā. To galvenokārt jādara pētniekiem, kuri veic pētījumus, kombinācijā ar investoriem, kuri investē tehnoloģijā, ja tā ir dzīvotspējīga. Tehnoloģijai vienmēr ir jāiztur izdzīvošanas pārbaude.
Valsts investīcijas būtu jāveic tās fundamentālajā daļā - pamatpētniecībā -, neņemot vērā tās faktisko izmantošanu vēlāk. Pat mums, kas veicam pētījumus, nav ne jausmas, kur tas atmaksāsies un kur nē. Tāpēc valdībām ir jāatturas no iejaukšanās un vienkārši jāļauj pētniekiem veikt pētījumus.
Bet valdības arvien vairāk sagaida, ka publiski finansēti pētījumi sniegs izmērāmus ekonomiskos un sociālos ieguvumus. Vai pastāv risks, ka tas notiek uz zinātniskās ziņkārības, motivācijas un fundamentālo pētījumu rēķina, un cik tālu valdībām vajadzētu iet?
Jā, pilnīgi noteikti, un es arī nedomāju, ka tas ir pareizais ceļš. Gaidas vai spiediens radīt kaut ko, kas nes peļņu vai ir noderīgs sabiedrībai, faktiski kavē pētniecību. Tas ierobežo pētniecības brīvību. Un nekad nevar zināt, kad kāds izgudrotājs nāks klajā ar jaunu tehnoloģiju, nekad nevar zināt, vai tā kaut kur kādā jomā radīs milzīgas pārmaiņas. Ir ļoti grūti pateikt, vai kaut kas būs noderīgs vai nē. Protams, var teikt, ka "mēs vēlamies šādas pārmaiņas enerģētikas nozarē, tāpēc varam investēt šādā tehnoloģijā", taču nevajadzētu viņiem diktēt, ko darīt, un nevajadzētu prasīt, lai viņi nodrošinātu ienesīgus pētniecības rezultātus, jo tajā brīdī tas nav mērķis. Mērķis ir tieši atrast šo tehnoloģiju.
Vai valdībām būtu jāfinansē zinātne, kurai šodien nav acīmredzamas praktiskas pielietojamības, vai arī ir pamatoti sagaidīt, ka katram lielam ieguldījumam ir jābūt skaidrai sociālajai atdevei?
Es uzskatu, ka sociālā atdeve ir svarīga. Dānijā mums ir sistēma, kas man ļoti patīk. Tās būtība ir tāda, ka uzņēmumi tiek atbrīvoti no nodokļiem, ja tie veic ieguldījumus fondā, kas atbalsta sabiedriskas iniciatīvas. Tāpēc mums ir "Novo Nordisk" fonds - milzīgs fonds Dānijā, kā arī "Lundbeck" un "Carlsberg" fondi, un visiem lielajiem uzņēmumiem ir fonds, kurā tie var ieguldīt daļu no saviem ieņēmumiem un tādējādi saņemt atbrīvojumu no nodokļiem ar nosacījumu, ka šos līdzekļus izmanto sabiedrības atbalsta iniciatīvām. Tas var būt gan pētniecībā, gan citās sabiedrības atbalsta jomās.
Dānijā tas noteikti darbojas ļoti labi. Viens no iemesliem ir tieši tas, ka fondi ir sapratuši, viņi nevar virzīt pētniecību. Lai gan viņi investē tajā, viņi to nevar vadīt. Tas nav iespējams, un tā tas nedarbojas.
Atskatoties uz jūsu karjeru, vai jūs domājat, ka jūsu Nobela prēmijas vērtais atklājums būtu bijis iespējams, ja jūsu pētniecību galvenokārt būtu virzījusi īstermiņa ekonomiskās vai politiskās intereses?
Nē, tas noteikti bija ilgtermiņa ieguldījumu pētniecībā rezultāts. Mēs saņēmām diezgan lielu dotāciju, kas būtībā atbalstīja visu to cietfāzes organiskās ķīmijas attīstību, ar ko mēs nodarbojāmies. Un "klikšķķīmija" bija viena no tām ķīmijas jomām, ko mēs šajā periodā attīstījām. Tāpēc mēs izstrādājām organiskās reakcijas, kas piemērotas lietošanai uz mazām plastmasas lodītēm un cietā substrāta. Un viena no tām bija ķīmijas metode, kas darbojās ārkārtīgi labi - tā bija "klikšķu ķīmija".
No otras puses, vai pastāv risks, ka izaugsmi veicinoši zinātniskie atklājumi arvien biežāk nonāk neliela skaita lielu farmācijas un biotehnoloģiju uzņēmumu kontrolē, padarot jaunās terapijas mazāk pieejamas pacientiem?
Tāpēc šis modelis, par kuru es runāju Dānijā, ir ļoti labs, jo šie fondi parasti nav tikai atsevišķu uzņēmumu fondi, bet gan daudzu dažādu uzņēmumu fondi, un tie redz pētniecības ieguldījuma plašumu visā nozares struktūrā, nevis pētniecību tikai vienam uzņēmumam šajā rūpniecības kompleksā. Tāpēc tas ir ļoti labs veids, kā gūt atdevi no ieguldījumiem.
Vissvarīgākā investīciju atdeve patiesībā nenāk tikai no pētniecības vien, bet gan no pētniecības un izglītības kopā. Izglītība ir ārkārtīgi svarīga, lai sagatavotu personālu, cilvēkus, kuri būs atbildīgi par industrijas attīstību. To mēs redzam ļoti skaidri. Daudzi no tiem izglītotajiem cilvēkiem, kurus mēs sagatavojām universitātē, tagad ieņem atbildīgus amatus pētniecības vidē lielajos uzņēmumos. Bez viņiem tas nebūtu iespējams.
Eiropā joprojām rodas jauni Nobela prēmijas laureāti, tomēr daudzi no pasaules vērtīgākajiem biotehnoloģiju uzņēmumiem ir dibināti Amerikas Savienotajās Valstīs. Vai Eiropa ir kļuvusi par vietu, kas rada lieliskas idejas, bet ir grūtības radīt globālus uzņēmumus?
Es domāju, ka tradicionāli Eiropa ir diezgan piesardzīga attiecībā uz riskiem, salīdzinot ar ASV, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc ASV uzņēmumi šajā sacensībā uzvar. Turklāt uzņēmumu apgrozījums ir daudz lielāks ASV nekā šeit, Eiropā. Tāpēc, manuprāt, varam gaidīt, ka Eiropai tagad būs jārīkojas, jo tā zaudē sacensību starp pasaules lielajiem partneriem. Tāpēc es ceru, ka Eiropa uzņemsies iniciatīvas, kas faktiski mainīs šo situāciju.
Bet es nedomāju, ka Eiropai noteikti atkal ir jāzaudē. Vienkārši tai ir jāizkļūst no šīs situācijas.
Kādi ir iemesli? Ko Eiropai vajadzētu darīt, lai padarītu savu zinātni konkurētspējīgāku?
Manuprāt, tas ir saistīts ar vispārējo sabiedrības struktūru, nevis tikai ar zinātni pašu par sevi. Visas šīs lietas ir savstarpēji saistītas. Eiropā ir vajadzīgi cilvēki, kas ir gatavi uzņemties lielāku risku. Tas ir pilnīgi skaidrs, jo tā ir viena no lietām, kas notiek ASV. Bet mums ir vajadzīgs arī, lai politiķi panāktu vienošanos, jo īpaši Eiropas Parlamentā, un lai šīs vienošanās tiktu īstenotas katrā Eiropas valstī, un lai Eiropas sabiedrības patiešām apņemtos un rīkotos kopējā labuma vārdā.
Vai mēs dzīvojam laikmetā, kad globālo konkurenci zinātnes jomā arvien vairāk noteiks Ķīna?
Protams, ka dzīvojam. Šodien trīs labākās universitātes atrodas Ķīnā. Augstākā līmeņa universitātes ir Ķīnā, nevis ASV. Ir pāris diezgan labas ASV universitātes, taču tās neatrodas saraksta augšgalā. Un tas ir saistīts gan ar izglītību, gan arī ar pētniecības vidi. Ķīna ir ieguldījusi līdzekļus, un dažas pilsētas ir veikušas ievērojamus ieguldījumus pētniecības infrastruktūrā un turpina to darīt ik dienu.
Manuprāt, viena no Eiropas problēmām ir tā, ka lielu daļu pētniecības infrastruktūras universitāšu darbinieki veido atsevišķu projektu vajadzībām, nevis kā vienotu un ilgtermiņā uzturētu sistēmu. Viņi piesakās pētniecības grantam un pieteikumā iekļauj kādu sarežģītu un dārgu iekārtu. Šī iekārta tiek uzstādīta, gadu darbojas labi, bet pēc tam sāk rasties problēmas. Tā vairs nedarbojas, turklāt nav naudas, lai to faktiski uzturētu un nodrošinātu tās darbību. Ja pētniecības infrastruktūra būtu organizēta kā atsevišķa struktūra, kā tas ir Ķīnā vai Indijā, tas nenotiktu. Tā būtu visiem universitātes pētniekiem pieejama pētniecības infrastruktūra un, iespējams, arī kaimiņu universitātēm - infrastruktūras centrs, kas varētu nodrošināt individuālo pētnieku vajadzības, piemēram, veikt analīzes, automatizēti ražot jaunas nanotehnoloģijas un tamlīdzīgi. Es domāju, ka tas ir pareizais ceļš.
Es nesen piedalījos Eiropas pētniecības infrastruktūras sanāksmē, kur mēs to apspriedām, un daudzi Eiropas infrastruktūras speciālisti faktiski tam piekrita. Ir jāpanāk, lai arī vietējās valdības tam piekristu.
Ja Eiropa turpinās investēt zinātnē mazāk efektīvi nekā tās galvenie konkurenti, kādas, jūsuprāt, būs sekas pēc 20 gadiem?
Kā jau teicu, ir divas lietas - izglītība un pētniecība. Pētniecības rezultātus var tieši izmantot komerciālu uzņēmumu veidošanā, jo īpaši tad, ja to palīdz īstenot universitātes infrastruktūra. Universitātēs ir inovāciju centri un tamlīdzīgas struktūras. Un tad ir arī infrastruktūras centri. Un tad ir pati izglītība, jo, ja neesi pētniecības augšgalā, neesi arī izglītības augšgalā. Tādējādi arī izglītības kvalitāte Eiropā pazemināsies, un visa sabiedrība vienkārši nonāks zemākā attīstības līmenī. Tā ir šīs situācijas problēma. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka Eiropai tagad patiešām ir jāsāk rīkoties.
Kāda ir visracionālākā stratēģija, lai tāda maza valsts kā Latvija izveidotu starptautiski konkurētspējīgu un ekonomiski vērtīgu zinātni?
Es domāju, ka viena no lietām, par ko mazai valstij, piemēram, Dānijai vai Latvijai, patiešām būtu jādomā, ir sadarbība. Tu vari būt izcils eksperts kādā jomā, bet ar šo kompetenci vien ir grūti sasniegt lielus mērķus. Tāpēc ir jāmeklē tādi zinātnes centri citviet pasaulē, kuru kompetences papildina jūsējās un ar kuriem var sadarboties. Šāda sadarbība var dot patiešām lieliskus rezultātus.
Man personīgi ir ļoti laba pieredze sadarbībā ar Austrāliju un Angliju, un es domāju, ka tieši tā savā valstī var panākt augstākā līmeņa pētniecību.
Taču politiskajās debatēs kā galvenais risinājums bieži tiek minēta finansējuma palielināšana. Kāds ir jūsu viedoklis par to?
Protams, finansējuma palielināšana pētniecībai vienmēr ir labāka nekā tā samazināšana. Taču daudz var sasniegt arī ar ne pārāk lielām pētniecības struktūrām.
Manuprāt, optimālais pētniecības grupas lielums ir ne vairāk kā 10-15 cilvēku viena pētniecības vadītāja vadībā. Ja šo skaitu pārsniedz, faktiski nekas jauns vairs netiek sasniegts, tas tikai rada lielāku sarežģītību, un pētniecības vadītājam paliek ļoti maz laika, lai personiski iesaistītos laboratorijas aktivitātēs.
Tāpēc es domāju, ka labāk ir veidot vairākas šāda lieluma pētniecības grupas, kuru vadītāji sadarbojas, strādājot pie lielākiem projektiem.
Ja ir savstarpēji papildinošas grupas, universitāte darbu var organizēt tā, ka ir viena ķīmiskās bioloģijas grupa, viena materiālzinātņu grupa un viena medicīnas grupa. Ķīmiskās bioloģijas un medicīnas pētnieki var strādāt kopā, un darbā var iesaistīt arī materiālzinātņu speciālistus. Tādējādi, sadarbojoties mazākām vienībām, var sasniegt daudz nozīmīgākus rezultātus. Vienlaikus var aptvert visu nepieciešamo jomu spektru gan izglītības, gan sabiedrības vajadzībām.
Ja jūs būtu starptautisks investors, kurš vērtē Latvijas zinātnes un tehnoloģiju nozari, kam jūs vispirms pievērstu uzmanību, lemjot, kur Latvijā investēt?
Es neesmu labs investors. Domāju, ka te varbūt varētu iesaistīties mana sieva. Patiesībā par to neko daudz nezinu.
Esat strādājis gan akadēmiskajā vidē, gan uzņēmējdarbībā. Ko, jūsuprāt, katra puse visvairāk pārprot otrā?
Es domāju, ka investīcijas ļoti bieži nāk komplektā - ir dažādi investori, ir institucionālie investori un riska kapitāla investori. Šie investori sanāk kopā, apspriež jautājumus valdes sēdēs, un, pēc manas pieredzes, viņu mērķi pārsniedz konkrētā uzņēmuma intereses. Viņiem ir arī citi uzņēmumi un citi investīciju portfeļi, par kuriem jārūpējas.
Manuprāt, uzņēmumam ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka investori patiešām rīkojas šā uzņēmuma interesēs. Nevar būt tā, ka institucionālie investori mēģina risināt viena uzņēmuma problēmas, izmantojot citu uzņēmumu.
Jums pieder arī gandrīz 30 patentu. Cik grūti ir atrast līdzsvaru starp atvērto zinātni un intelektuālā īpašuma aizsardzību?
Vienkārši jāvienojas ar savu darba devēju, jo parasti tieši darba devējam pieder tiesības uz izgudrojumiem un patentiem. Darba devējs arī nodrošina patentu uzturēšanu spēkā, tāpēc tas ir pilnīgi taisnīgi.
Jums jāvienojas ar darba devēju, ka tad, ja radāt izgudrojumu un tas ir patentējams, noteiktā laikposmā ir jāiesniedz patenta pieteikums. Pēc tam jums ir tiesības pētījuma rezultātus publicēt. Tas ir ne tikai jūsu paša, bet arī visu to jauno cilvēku interesēs, kuri ir bijuši iesaistīti izgudrojuma radīšanā un visā procesā. Arī viņiem ir nepieciešamas publikācijas, lai veidotu zinātnisko karjeru.
Tātad šajā jautājumā vienmēr ir jāmeklē līdzsvars, un, manuprāt, galvenais ir jau agrīnā posmā visu fiksēt rakstveidā. Tad problēmu nav, un parasti visi tam piekrīt.
Kā mākslīgais intelekts maina ķīmiju un jaunu zāļu izstrādi?
Daudzos dažādos veidos. Man pašam liela pieredze ir ar "AlphaFold". Tā ir mākslīgā intelekta programma, kas, izmantojot aptuveni 100 miljonus kristālstruktūru, ir izstrādāta tā, lai spētu prognozēt olbaltumvielu struktūru.
Tas mums ir ārkārtīgi noderīgi, jo varam iegūt sākotnēju priekšstatu par olbaltumvielas struktūru. Pat ja mums nav eksperimentāli noteiktas kristālstruktūras, varam iegūt zināmu informāciju par to, kā konkrētā olbaltumviela varētu izskatīties. Tā ir viena ļoti noderīga iespēja.
Otra lieta ir tā, ka ķīmijas dati nav īsti pieejami. Izdevniecību rīcībā ir pēdējo aptuveni 100 gadu laikā publicētie pētījumi, un tās stingri sargā tiesības uz šiem datiem.
Mākslīgajam intelektam nav iespējas piekļūt visiem šiem izdevniecību rīcībā esošajiem datiem un tos analizēt. Šādai iespējai vajadzētu būt, taču tās nav, jo izdevniecības, protams, vēlas aizsargāt savas īpašumtiesības.
Protams, var piekļūt vienam rakstam, taču tas nav tas, ko patiesībā vēlamies. Mēs vēlamies iespēju plaši piekļūt visiem šajās datubāzēs uzkrātajiem datiem un tos analizēt. Ja tas kļūtu iespējams, pastāvētu reāla iespēja, ka mākslīgais intelekts varētu kļūt par vadošu pētniecības instrumentu ķīmijā.
Vai jūs uzskatāt, ka mākslīgais intelekts paātrinās fundamentālus zinātniskos atklājumus, vai arī cilvēka intuīcija un radošums joprojām būs neaizstājami?
Es domāju, ka būs nepieciešams gan viens, gan otrs. Mākslīgais intelekts būs radošs un vienlaikus atbalstīs arī cilvēka radošumu. Tāpēc es nedomāju, ka šīs divas lietas noteikti ir nošķiramas.
Mākslīgais intelekts ir instruments. Piemēram, kad parādījās datori, pēkšņi varējām strādāt divreiz ātrāk, taču tas daudzus cilvēkus neatstāja bez darba. Kad parādījās teksta apstrādes programmas un tamlīdzīgi rīki, darbs kļuva daudz ātrāks. Taču mēs visi joprojām ik dienu strādājam.
Tāpēc es nedomāju, ka mākslīgais intelekts izraisīs darbvietu skaita samazināšanos kopumā. Varbūt dažas darbvietas kļūs vairāk vai mazāk nevajadzīgas, taču tas nenozīmē, ka cilvēki nevarēs sākt strādāt citā darbā. Un es domāju, ka mākslīgais intelekts radīs arī daudz jaunu darbvietu.
Kādu prasmju, jūsuprāt, mūsdienās trūkst jaunajiem zinātniekiem, ja viņi vēlas, lai viņu atklājumi nepaliktu tikai akadēmiskajās publikācijās, bet nonāktu arī praktiskajā apritē?
Es domāju, ka tās ir divas viena un tā paša procesa daļas. Joprojām ir nepieciešama akadēmiskā publikācija, un tā ir vissvarīgākā daļa. Pēc tam seko uz šā pētījuma rezultātiem balstīts praktiskais lietojums.
Manuprāt, komercializācijas process ir pilnībā jānošķir no oriģinālu zināšanu radīšanas akadēmiskajā vidē. Arī tā finansējumam jābūt nodalītam.
Tieši tāpēc es sacīju, ka no ieguldījumiem fundamentālajā pētniecībā nedrīkst uzreiz prasīt peļņu. Ir jābūt divām atsevišķām finansējuma "kastēm" - vienai fundamentālajai pētniecībai, bet otrai - lietišķās pētniecības rezultātu pārvēršanai praktiskos risinājumos.
Lietišķā pētniecība pārņem fundamentālās pētniecības rezultātus un tos pilnveido, lai būtu iespējams praktisks lietojums. Tātad tie ir divi atšķirīgi, bet vienlīdz nepieciešami procesi. No vienas puses, ir fundamentālā pētniecība un viss, kas no tās izriet un ko mēs nevaram iepriekš diktēt. No otras puses, ir lietišķā pētniecība, kurā mēs ņemam jau iegūtos rezultātus un pilnveidojam tos praktiskai izmantošanai.
Vai universitātes pārāk lielu uzsvaru liek uz zinātnisko rakstu publicēšanu un pārāk mazu uz reālu problēmu risināšanu?
Nē, jo jūs iepriekš nezināt, kurā brīdī tiks atrisinātas reālās pasaules problēmas. Ir vajadzīgi gan tie, kuri rada jaunas zināšanas, gan tie, kuri tās pārvērš praktiskos risinājumos. To nav iespējams iepriekš paredzēt.
Es nedomāju, ka publikācijām tiek pievērsta pārāk liela uzmanība. Manuprāt, uzmanība ir vienlīdz liela gan publikācijām, gan praktiskajam lietojumam, jo tās ir divas viena kopēja procesa daļas, un abas ir vienlīdz nepieciešamas.
Mūsu sarunas noslēgumā es vēlētos nedaudz parunāt par Covid-19 pandēmiju un tās ietekmi uz sabiedrību. Pandēmija parādīja, ka ar faktiem vien dezinformāciju nevar uzveikt. Vai, jūsuprāt, pandēmija iedragāja sabiedrības uzticēšanos zinātnei, vai arī atklāja, ka daudzi cilvēki nekad nav pilnībā sapratuši, kā zinātne darbojas?
Tas ir grūts jautājums, jo es faktiski uzskatu, ka rīcība pandēmijas laikā bija ļoti veiksmīga visas sabiedrības iniciatīva. Tajā piedalījās gan pētnieki un zinātnieki, gan politiķi. Manuprāt, viņi visi rīkojās ļoti labi un ļoti līdzsvaroti.
Dažādās sabiedrībās reakcija bija atšķirīga, taču tās visas darbojās saskaņoti.
Pastāvēja arī globāla apņemšanās nodrošināt vakcīnu pieejamību visā pasaulē, lai pandēmiju ierobežotu. Tas nebija viegli. Nekad nav viegli panākt globālu reakciju uz kādu problēmu.
Tomēr es domāju, ka Covid-19 pandēmijas laikā sabiedrība šajā ziņā panāca ļoti labus rezultātus. Es nedomāju, ka par notikušo varam kādu vainot, izņemot, iespējams, saistībā ar Covid-19 izcelsmi. Par to es neko nezinu, taču šķiet, ka par šo jautājumu joprojām notiek diskusijas.
Bet kā ir ar sabiedrības uzticēšanos zinātnei? Pēc pandēmijas arī sociālajos tīklos bija daudz dezinformācijas.
Jā, bet sociālie tīkli nav zinātne, vai ne? Zinātne sevi pierāda ar rezultātiem. Zinātnē ir nepieciešami pārliecinoši pierādījumi tam, ko jūs darāt. To zināmā mērā apdraud fakts, ka zinātniekiem ir jārada ļoti daudz publikāciju. Publicēšanas procesā dažkārt cauri izslīd arī tādi pētījumi, kuru rezultāti nav tik daudzsološi, kā sākotnēji šķiet. Un tad kļūst ļoti grūti zinātnes rezultātus pārvērst praktiskā lietojumā.
Zinātne ir tikai viena sabiedrības daļa. Zinātniekus nevar vainot. Drīzāk var vainot cilvēkus, kuri neuzticas zinātnei un nenovērtē lielos sasniegumus, ko mūsu kopienās un sabiedrībās esam panākuši, pateicoties zinātniskajai pētniecībai.
Es domāju, ka kādu laiku mēs dzīvojām pasaulē, kurā salīdzinoši maz cilvēku slimoja un maz cilvēku cieta badu. Šodien situācija ir sarežģītāka, un, visticamāk, tā kļūs vēl sarežģītāka arī nākotnē. Taču līdzšinējais progress ir panākts, pateicoties tehnoloģijām, jaunām mēslošanas līdzekļu ražošanas metodēm, inovācijām enerģētikā, vakcīnām un medicīnai, datoriem, robotikai un daudz kam citam.
Tas ir zinātnes sasniegumu rezultāts, un zinātni par to nevar vainot. Zinātni nevar vainot sabiedrības progresā. Vainot var cilvēkus, kuri šim progresam un zinātnes devumam neuzticas.
Bet, jūsuprāt, kāda ir zinātnieku loma šajā, es teiktu, dezinformācijas pandēmijā? Ko zinātnieki varētu darīt vairāk?
Es nedomāju, ka dezinformācija noteikti nāk no pašiem zinātniekiem. Manuprāt, tā rodas mijiedarbībā starp zinātni, politiķiem un plašāku sabiedrību. Šajā komunikācijas procesā tiek izplatītas daudzas jaunas idejas par to, kas notiek, un tās ne vienmēr ir patiesas.
Es nesen satiku sievieti, kura izstrādāja vakcīnu pret Covid-19. Viņa ir ļoti jauks cilvēks.
Latvijā tā ir zināma problēma, ir cilvēki, kuri zinātnei netic vai kuri ir ieinteresēti tai neticēt un izplatīt nepatiesu informāciju. Ko zinātnieki varētu darīt labāk, lai šai tendencei pretotos?
Problēma ir tāda, ka jums nākas stāties pretī, piemēram, kreacionisma kustībai ASV. Kreacionismā nav nekā, par ko šaubīties, savukārt zinātne nodarbojas ar sarežģītiem jautājumiem, un šī sarežģītība kļūst arvien plašāka. Pasaulē notiek ļoti daudz dažādu procesu, un zinātne cenšas pievērsties tiem visiem - visiem šiem mazajiem mehānismiem, tam, kas notiek pasaulē un kāpēc lietas darbojas tieši tā, kā tās darbojas.
Kāpēc mēs esam šeit? Kā mēs šeit esam nonākuši? Kā jūs esat šeit nonākuši? Uz šiem jautājumiem ir ļoti, ļoti grūti atbildēt, taču tiem ir tikai zinātnisks skaidrojums. Cita skaidrojuma nav. Citām organizācijām un cilvēkiem, kuri domā citādi, no cilvēciskā viedokļa, protams, ir tiesības uz savu viedokli, taču tas vienkārši nav patiess.
Tā ir reāla problēma, ar kuru zinātniekiem nākas saskarties visu laiku - viņiem jāstājas pretī nepatiesībai. Un par to ir jārunā pietiekami skaidri un pārliecinoši, lai cilvēki sāktu saprast, ka zinātniskais skaidrojums ir pareizs.
Kāda ir mākslīgā intelekta loma jautājumā par uzticēšanos zinātnei?
Mākslīgā intelekta problēma ir tāda, ka tas saņem gan nepareizu, gan pareizu informāciju. Tas jo īpaši attiecas uz mākslīgā intelekta sistēmām, kurām ir ļauts brīvi darboties internetā un savākt visdažādāko tur pieejamo informāciju.
Šādas sistēmas spēj jums atbildēt. Tām, iespējams, ir arī kādi filtrēšanas mehānismi, kas ļauj atsijāt vislielākās muļķības, taču tās noteikti ietekmē dezinformācija.
Pandēmijas laikā zinātnieki atradās sabiedriskās politikas veidošanas centrā. Atskatoties uz notikušo, vai, jūsuprāt, zinātniskā kopiena pilnībā apzinājās risku, ka šāda iesaiste varētu vājināt sabiedrības uzticēšanos zinātnes neatkarībai?
Nē, zinātniekiem ir jāiesaistās politikas veidošanā, jo tieši no zinātnisko pētījumu rezultātiem mēs uzzinām par lielākajiem jautājumiem un nopietnākajām problēmām, ar kurām pasaule saskaras. Pamatojoties uz tiem, politiķi var pieņemt pareizos lēmumus visas sabiedrības labā.
Manuprāt, daudz steidzamāk ir rast risinājumu globālajai sasilšanai, nevienlīdzībai un ģeopolitiskajiem konfliktiem visā pasaulē.
Šo jautājumu atrisināšana ir patiešām ļoti, ļoti svarīga. Mums jākļūst par globālāku un uz sadarbību vairāk vērstu sabiedrību, kas uzticas zinātnei. Zinātnes pamatā ir sadarbība, nevis konflikti. Tas ir svarīgākais - daudz svarīgāks par pašu jautājumu par uzticēšanos zinātnei.