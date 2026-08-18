Kremlis neesot apmierināts ar Kiseļovu un gatavo propagandista atlaišanu, zināms arī konflikta iemesls
"Telegram" kanāls "VČK-OGPU" vēsta, ka Kremlis gatavojot Dmitrija Kiseļova atcelšanu no vairākiem nozīmīgiem amatiem. Viņš ilgstoši bijis viens no galvenajiem Vladimira Putina laikmeta propagandas ruporiem.
Par sāpīgāko zaudējumu Kiseļovam varētu kļūt aiziešana no raidījuma "Vesti nedeli", kuru viņš vada kopš 2012. gada. Viņa vietu, kā apgalvo avoti, varētu ieņemt Jevgeņijs Popovs — propagandistes Olgas Skabejevas vīrs. Tāpat tiekot apsvērta iespēja būtiski mainīt paša raidījuma formātu.
"VČK-OGPU" avoti arī apgalvo, ka Kiseļovs varētu zaudēt ietekmīgo un finansiāli izdevīgo amatu — mediju grupas "Rossija segodņa" ģenerāldirektora posteni.
Oficiāla apstiprinājuma no Viskrievijas Valsts televīzijas un radio uzņēmuma (VGTRK), "Rossija segodņa" vai Kremļa pagaidām nav.
Vienlaikus vasarā Popovs jau aizvietoja Kiseļovu raidījumā "Vesti nedeli", lai gan raidījuma oficiālajās lapās Kiseļovs joprojām norādīts kā vadītājs.
Pēc "VČK-OGPU" sarunu biedru teiktā, Kremļa neapmierinātība ar Kiseļovu krājusies jau ilgāku laiku. Starp iemesliem tiek minēta intereses samazināšanās par raidījumu, reitingu kritums, propagandista konfliktējošais raksturs un nevēlēšanās ņemt vērā Krievijas prezidenta administrācijas ieteikumus.
Pats Kiseļovs, kā apgalvo kanāla avoti, notiekošo esot uztvēris sāpīgi un uzskatot sevi par intrigu un denunciāciju upuri.
Kiseļovs nav bijis tikai televīzijas vadītājs — viņš ilgstoši bijis viens no galvenajiem Vladimira Putina laikmeta propagandas ruporiem. Gadiem ilgi viņš Krievijas sabiedrībai skaidrojis kara, sankciju, izolācijas, naidīguma pret Rietumiem un nepieciešamības "saliedēties ap Kremli" naratīvus.
"Ja šī informācija apstiprināsies, Kiseļovam tas būs īpaši ironisks noslēgums. Cilvēks, kurš desmitgadēm ilgi kalpoja sistēmai, tagad pats var kļūt par tās vienreizlietojamo materiālu," raksta apskatnieki.