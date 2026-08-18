Amerikāņu tūrists iet bojā zibens spērienā, pārgājiena laikā Etnas kalnā
Sicīlijā traģiski beidzies kāda 29 gadus veca ASV tūrista pārgājiens pa Etnas vulkānu – vīrietim zibens iespēra atklātā vietā, un viņa dzīvību mediķiem neizdevās glābt.
29 gadus vecs vīrietis no Kanzasas gāja bojā pēc zibens spēriena, pārgājiena laikā Sicīlijā uz Etnas kalna, kas ir Eiropas lielākais aktīvais vulkāns, pirmdien paziņoja Itālijas ugunsdzēsēji.
Traģiskais negadījums notika svētdienas vakarā aptuveni 1400 metru augstumā virs jūras līmeņa, Rocca Capra apkaimē. Tūrists atradās atklātā, veģetācijas neklātā teritorijā, kad viņu skāra zibens.
Vīrieti ar helikopteru nogādāja drošībā, taču mediķi vēlāk konstatēja viņa nāvi. Viņa vārds publiski nav izpausts.
Etna joprojām ir aktīva
Negadījums noticis laikā, kad Etnas vulkāna aktivitāte joprojām ir pastiprināta.
Varasiestādes atsevišķas vulkāna nogāžu teritorijas apmeklētājiem ir slēgušas, taču pagaidām nav skaidrs, vai bojāgājušais atradās kādā no slēgtajām zonām.
Etnas aktivitātes dēļ pagājušajā nedēļā lielāko daļu laika bija slēgta arī netālu esošā Katānijas lidosta.
Zīmīgi, ka pēdējo desmitgažu laikā uz Etnas vairāk cilvēku gājuši bojā zibens spērienos nekā paša vulkāna aktivitātes dēļ.
Pēdējie nāves gadījumi, kas bija tieši saistīti ar vulkāna izvirdumu, reģistrēti 1987. gadā.