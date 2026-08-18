Krievija ar slepenām piegādēm palīdz Irānai atjaunoties pēc ASV triecieniem
Krievija sākusi piegādāt Irānas režīmam trotilu, munīciju un bezpilota lidaparātu komponentes, palīdzot Teherānai atjaunot krājumus pēc ASV un Izraēlas triecieniem. Par to, atsaucoties uz kādas Eiropas valsts valdības dokumentu, vēsta "NBC News".
Dokumenta autentiskumu apstiprinājusi kāda vārdā nenosaukta Eiropas amatpersona. Saskaņā ar tajā sniegto informāciju Krievijas kravas uz Irānu tiek nogādātas caur Kaspijas jūru. Šis maršruts ļaujot daļēji apiet iespējamos piegāžu ierobežojumus, kas saistīti ar jūras ceļu kontroli.
Piegādesot ietver trotilu (trinitrotoluolu), munīciju un detaļas bezpilota lidaparātiem.
Piegādes turpinājušās vai atsāktas pēc Izraēlas triecieniem Benderas Enzeli ostas infrastruktūrai Irānas ziemeļos. Iepriekš Izraēla paziņoja, ka šis objekts izmantots ieroču tranzītam starp Krieviju un Irānu.
Šīs piegādes liecinot par Maskavas un Teherānas militāri stratēģiskās sadarbības turpmāku padziļināšanos. Abas valstis atrodas konfrontācijā ar ASV un pēdējos gados būtiski paplašinājušas sadarbību militārajā jomā.