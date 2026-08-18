Krievijas raķetes Pečeņihos ietriekušās līdzās pastam un veikaliem, nogalinot daudzus civiliedzīvotājus; Zelenskis sola atbildi
Krievijas raķešu trieciens Pečeņihu ciemam Harkivas apgabalā 18. augusta rītā nogalinājis 10 cilvēkus, vēl astoņi civiliedzīvotāji ievainoti. Uzbrukumā nodarīti arī būtiski postījumi infrastruktūrai.
Krievijas karaspēks 18. augusta rītā ar divām raķetēm uzbruka Pečeņihu ciemam Harkivas apgabalā. Ir bojāgājušie un cietušie, bojātas dzīvojamās mājas, civilie objekti un automašīnas, paziņoja Harkivas apgabala militārās administrācijas vadītājs Olehs Siņehubovs.
Pēc sākotnējās informācijas, Pečeņihos gājuši bojā 10 cilvēki, bet astoņi guvuši ievainojumus. Cietušajiem tiek sniegta nepieciešamā medicīniskā palīdzība. Glābēji likvidējuši pēc trieciena izcēlušos ugunsgrēku, bet notikuma vietā joprojām strādā visi neatliekamie un operatīvie dienesti.
Raķešu triecienu rezultātā bojātas 10 privātmājas, kafejnīca, pasta nodaļa, veikals un vismaz septiņas automašīnas.
Pēdējās diennakts laikā Krievijas apšaudēm pakļauta Harkiva un vēl 11 apdzīvotas vietas. Ievainoti septiņi cilvēki, tostarp bērns.
Izjumā ievainojumus guva 18 gadus vecs vīrietis un deviņus gadus vecs zēns. Akūta stresa reakcija konstatēta 54 un 77 gadus vecām sievietēm, kā arī 71 un 57 gadus veciem vīriešiem.
Zoločivā ievainots 28 gadus vecs vīrietis.
Harkivas apgabalā Krievijas spēki veikuši uzbrukumus ar raķeti, divām vadāmajām aviācijas bumbām, reaktīvās zalves uguns sistēmām, trim droniem "Molnija" un 77 bezpilota lidaparātiem, kuru tips vēl tiek noskaidrots.
Harkivā bojāta degvielas uzpildes stacija. Bohoduhivas rajonā bojāta noliktavas ēka un automašīna. Izjumas rajonā bojātas 10 privātmājas, elektrotīkli, saimniecības ēka un divas automašīnas.
Lozovas rajonā bojāta izglītības iestāde un degvielas uzpildes stacija, bet Čuhujivas rajonā — privātmāja.
Naktī uz 18. augustu Krievija Ukrainas virzienā raidīja vairāk nekā 140 bezpilota lidaparātu, tostarp trieciena dronus "Shahed", "Gerbera" un dronus-imitatorus "Parodija", uzbrūkot vienlaikus sešos virzienos.
This morning, the Russians launched a brutal attack on a busy intersection in Pechenihy, Kharkiv region – a location with a post office and stores, surrounded only by residential buildings.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2026
As of now, 10 people have been reported killed. My condolences to their families and… pic.twitter.com/AnFmXsSzAS
Zelenskis reaģējis uz Krievijas raķešu triecienu Pečeņihiem
Ukraina noteikti atbildēs uz Krievijas raķešu triecienu Pečeņihu ciematam Harkivas apgabalā, kurā gājuši bojā vismaz desmit cilvēki, liecina Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska paziņojums.
"Mēs noteikti atbildēsim," sacīja Zelenskis.
Prezidents paziņoja, ka Krievijas uzbrukums mierīgam krustojumam nepalikšot bez sekām Maskavai.
"Noteikti atbildēsim uz šo Krievijas triecienu. Un tikpat svarīgi ir tas, lai arī partneri papildinātu mūsu taisnīgo militāro atbildi ar saviem soļiem, palielinot spiedienu uz Krieviju un atbalstot Ukrainu," uzsvēra Zelenskis.
Prezidents šo uzbrukumu nosauca par nežēlīgu — raķetes trāpījušas tieši vietā, kur atrodas pasts un veikali, bet apkārt esot tikai dzīvojamās mājas.