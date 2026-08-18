SBU Harkivas apgabalā atklāj Krievijas aģentu, kurš reģistrējis desmitiem "Starlink" termināļu
Ukrainas Drošības dienests (SBU) Harkivas apgabalā aizturējis Krievijas aģentu, kurš par naudu nodarbojies ar satelīta interneta termināļu "Starlink" reģistrāciju. Izjumā, kas atrodas netālu no frontes līnijas, viņš esot noformējis 27 sistēmas Krievijas uzbrukuma vienību koordinēšanai un dronu triecienu veikšanai.
Aizturētais ir bezdarbnieks un pārvietotā persona no okupētās Hrustaļnijas pilsētas Luhanskas apgabalā. Pēc pārcelšanās uz Izjumu viņš sociālajos tīklos meklēja iespējas nopelnīt un nonāca Krievijas specdienestu uzmanības lokā.
Sākumā vīrietis reģistrēja vienu termināli uz sava vārda un nodeva datus kuratoram okupētajā teritorijā. Pēc tam viņš piesaistīja vietējos iedzīvotājus, lai noformētu vēl citas ierīces.
Turklāt viņam esot uzdots izsekot Ukrainas aizsardzības spēku koordinātas, kurām Krievijas armija gatavoja triecienus.
Krievijas aģents esot cerējis uz "evakuāciju" uz okupēto Luhanskas apgabalu, taču SBU darbinieki šos plānus izjaukuši. Kratīšanas laikā pie aizturētā tika atrasts viedtālrunis ar pierādījumiem par sadarbību ar Krieviju.
"Mājās gribu. Es esmu savējais," savam kuratoram rakstīja aģents.
SBU izmeklētāji viņam izvirzījuši aizdomas pēc Ukrainas Kriminālkodeksa 111. panta 2. daļas — par valsts nodevību. Aizturētais atrodas apcietinājumā, un viņam draud mūža ieslodzījums ar mantas konfiskāciju.