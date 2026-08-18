Krievijas armija jaunākajos tankos izvietojusi aizsardzības kompleksu "Arena-M", kas spēj notriekt Ukrainas dronus
Krievija beidzot sākusi izmantot tanku aizsardzības sistēmu, kas spēj notriekt Ukrainas FPV dronus. Taču problēma ir tā, ka Ukrainas vienības var nosūtīt vairāk dronu, nekā "Arena-M" spēj apturēt, un pirmie tanki ar šo sistēmu jau ir iznīcināti.
Krievijas spēki, iespējams, beidzot atraduši veidu, kā aizsargāt tankus pret Ukrainas pirmās personas skata (FPV) droniem. Un tas nav kārtējais papildu bruņu risinājums, kas kopš kara sākuma kļuvis par ierastu parādību Ukrainas frontē.
Krievija sākusi izvietot tankus, kas aprīkoti ar aktīvās aizsardzības sistēmu "Arena-M" (APS). Tā spēj atklāt tuvojošos FPV dronus un automātiski izšaut nelielu lādiņu, lai tos iznīcinātu.
Pirmie uzbrukumi, kuros piedalījās tanki ar "Arena-M", Krievijas spēkiem beigušies neveiksmīgi, tomēr ierobežoti kaujas video liecina, ka sistēma patiešām spēj iznīcināt tuvojošos FPV dronus.
Vismaz viena "Arena-M" sistēma esot veiksmīgi darbojusies pret FPV droniem — taču ne pietiekami ilgi, lai izglābtu pašu tanku.
Novērotājs Andrejs_bt uzsvēris, ka ziņotais 12 lādiņu komplekts "neatbilst mūsdienu realitātei". 7. augustā publicētajos kadros redzams, kā Ukrainas FPV droni uzbrūk ar "Arena-M" aprīkotam T-72B3M tankam netālu no okupētās Volodimirivkas. Kara izpētes institūts (Institute for the Study of War) vērtēja, ka, visticamāk, video redzams jūlija beigās notikušais mehanizētais uzbrukums.
Ukrainas dronu operators Dmitro Putiata ziņoja, ka "Arena-M" esot notriekusi septiņus FPV dronus, pirms Ukrainas spēkiem izdevies iznīcināt tanku.
Tā ir mazāka problēma nekā tā, ar kuru Krievija saskārās pirms mēneša, un tāpēc iznīcinātie tanki uz Doneckas apgabala ceļiem nav viss stāsts.
Krievija trīs gadus ir uzkrājusi tankus, kurus tā nevar droši izmantot — tūkstošiem vienību, kas atjaunotas un novietotas gaidīšanas režīmā, jo nav bijusi efektīva aizsardzība pret 500 dolāru droniem.
Tieši "Arena-M", kas spētu darboties līdz pat mērķa sasniegšanai un neiztukšotos pusceļā, varētu ļaut šiem tankiem atgriezties kaujas laukā.
Labā ziņa Krievijas mehanizētajiem spēkiem esot tā, ka izstrādātāji tagad saprot — "Arena-M" nepieciešams lielāks munīcijas daudzums.
Sliktā ziņa — papildu lādiņu izvietošana var izrādīties ļoti sarežģīta. Galvenā problēma: palaišanas iekārtu palielināšana uz torņa varētu bloķēt piekļuvi dzinēja nodalījumam, apgrūtinot tanku apkopi.
Ja risinājums tiks atrasts, iespējams, būs jāpārveido "Arena-M", izmantojot mazākus, bet lielākā skaitā izvietotus lādiņus.
Tomēr munīcija var nebūt vienīgais ierobežojums. Ukrainas aviācijas eksperts Anatolijs Hrapčinskis norādījis, ka "Arena-M" darbības attālums ir aptuveni 20–30 metri, bet atklāšanas attālums ap 50 metriem. Tas nozīmē, ka pat ar lielu lādiņu skaitu sistēmai pret uzbrūkošu dronu no augšas ir ļoti maz laika reaģēt.
Kara izpētes institūts savukārt vērtē, ka ar "Arena-M" vien nepietiek, lai aizsargātu Krievijas mehanizētos uzbrukumus pret Ukrainas droniem, jo sistēmu iespējams pārslogot. Tomēr tā palielina Ukrainas spēkiem nepieciešamo laiku un resursus uzbrukumu veikšanai.
"Arena-M" ar lielāku lādiņu skaitu varētu kļūt par risinājumu, ko Krievijas komandieri gaida, turpinot uzkrāt jaunus un atjaunotus tankus un kaujas mašīnas.
Palielinot T-90 un T-72 tanku ražošanu, Kremlis vairāk nekā kompensējis savus kaujas zaudējumus pirmajos 54 plašā kara mēnešos.
Pēdējā gada laikā tanku vadīti uzbrukumi frontē bijuši reti, jo Krievijas spēki pārgājuši uz kājnieku iefiltrēšanās taktiku. Tas var mainīties, ja kājnieku zaudējumi turpinās pieaugt un komandieri iegūs lielāku pārliecību, ka "Arena-M" spēj aizsargāt tankus pret dronu uzbrukumiem.
Kaujas debija
"Arena-M", ko izstrādājis Kolomnas Mašīnbūves projektēšanas birojs, izmanto Doplera radaru, lai pamanītu tuvojošās raķetes, mīnmetēju lādiņus un dronus, kā arī pretmunīciju, kas paredzēta draudu iznīcināšanai īsi pirms trieciena.
Pati ideja nav jauna — Padomju Savienība 20. gadsimta 80. gados uzstādīja sistēmu "Drozd" modernizētiem T-55AD tankiem, bet Krievijas izstrādātāji pie aktīvās aizsardzības sistēmām strādā kopš laika, kad to tanki cieta smagus zaudējumus Čečenijas karos.
Trīsdesmit gadus vēlāk Krievijas valdības laikraksts "Rossiyskaya Gazeta" 7. augustā atzina, ka joprojām nav vispārīgu kaujas lauka datu par "Arena-M" darbību un ka tās spējas aizsargāties pret draudiem, kas uzbrūk no augšas, vēl ir jāizpēta.
Sistēma savu nozīmīgāko kaujas debiju piedzīvoja Ukrainā ap 23. jūliju, kad vairākas dienas ilga Krievijas mehanizētie uzbrukumi Dobropiļas sektorā Ukrainas Doneckas apgabalā.
Krievijas spēku grupējums "Centrs" virzīja lielu mehanizētu uzbrukuma grupu pa ceļu cauri Pankivkas ciemam, kas atrodas aptuveni 36 kilometrus uz dienvidrietumiem no Kramatorskas un Slovjanskas.
Ukrainas droni pamanīja tanku kustību un sāka uzbrukumu. Kad dūmi un putekļi nosēdās, Krievijas spēki bija zaudējuši vismaz deviņus tankus. Ziņots, ka septiņi no tiem bija T-72B3A modeļi ar uzstādītām "Arena-M" sistēmām.
Šie zaudējumi tomēr nepasaka visu par "Arena-M" efektivitāti. Aizsardzības sistēmas esot notriekušas vienu dronu pēc otra un pārtraukušas darboties tikai tad, kad beidzās lādiņi.
"Kopumā tanka iznīcināšanai bija nepieciešami 15 līdz 20 FPV droni," ziņoja Ukrainas dronu operators Dmitro Putiata.
Daži no vislabāk aizsargātajiem "bruņurupuča", "eža" un "dzeloņcūkas" tipa tankiem spējuši izturēt vairāk nekā 20 FPV dronu triecienus, pirms tie tika apturēti. Tomēr papildu metāla plāksnes un režģi, kas veido šos aizsardzības risinājumus, ir ļoti smagi — tie bojā tanku transmisiju, samazina mobilitāti un var traucēt torņa pagriešanu un galvenā lielgabala izmantošanu.
Citiem vārdiem sakot, papildu bruņas neļauj tankiem cīnīties tā, kā tankiem paredzēts — izmantot ātrumu un uguns spēku, lai tuvotos pretiniekam un to iznīcinātu.
"Arena-M" sistēma ir apjomīga, taču nav smaga. Ar šo aizsardzību tanks var aizsargāties pret droniem, nezaudējot mobilitāti.
Ja "Arena-M" būtu, piemēram, 24 lādiņi pašreizējo 12 vietā, uzbrūkošs tanks, iespējams, spētu pietiekami ilgi atvairīt dronu uzbrukumus, lai sasniegtu savu mērķi pāri pelēkajai zonai.
Tomēr tikai ar nelielu rezervi.
"15 līdz 20 FPV droni, lai iznīcinātu tanku, ir pilnīgi pieņemams rādītājs," komentārā pie Putiatas ieraksta sociālajos tīklos norādīja čehu analītiķis Jakubs Janovskis.
"Pie šāda skaita Krievija dažu mēnešu laikā varētu nosūtīt visu savu bruņutehnikas kolonnu Ukrainas frontes līnijā, īpaši daudz vairāk nepanākot kā vien radot nākotnes zemas kvalitātes dzelzsrūdas atradni," viņš piebilda.
Kas notiktu, ja Krievija uzlabotā "Arena-M" versijā spētu ievietot 36 lādiņus? Vai ar to pietiktu?
To neviens droši nezina, kamēr tas netiks izmēģināts.
Taču zināms ir tas, ka "Krievijas armija mācās un eksperimentē, kā izmantot bruņutehniku kaujas laukā, kurā dominē droni," skaidroja Filadelfijas Ārpolitikas pētniecības institūta analītiķis Robs Lī.
""Arena-M" aktīvās aizsardzības sistēma ir pierādījusi efektivitāti, un, visticamāk, tā tiks uzlabota."
Un tieši šādi uzlabojumi varētu ļaut Krievijai atkal izmantot tūkstošiem tanku, kas pašlaik atrodas rezervē, jo tiem trūkst efektīvas aizsardzības pret droniem.