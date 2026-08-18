Maskava piedzīvojusi lielāko dronu uzbrukumu pēdējo divu gadu laikā, izcēlušies ugunsgrēki
Maskava un Maskavas apgabals naktī uz 18. augustu piedzīvojis kārtējo plašo Ukrainas dronu uzbrukumu. Tā laikā vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki.
Naktī uz otrdienu Maskava un Maskavas apgabals tika pakļauti plašam bezpilota lidaparātu uzbrukumam. Krievijas varasiestādes paziņoja par pretgaisa aizsardzības sistēmu darbību un dronu atlūzu nokrišanu reģionā.
Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins nakts laikā vairākkārt ziņoja par vairāku dronu grupu iznīcināšanu, kas esot lidojušas galvaspilsētas virzienā.
Vēlāk viņš paziņoja, ka no 17. augusta vakara līdz 18. augusta plkst. 5.00 Maskavas apgabala virzienā esot lidojuši no desmitiem līdz vairākiem desmitiem dronu. Pēc Krievijas varasiestāžu apgalvotā, visi tie esot iznīcināti.
Sobjaņins apgalvojis, ka galvaspilsētas virzienā devušies 627 bezpilota lidaparāti, no kuriem aptuveni 180 esot notriekti virs Maskavas apgabala. Trīs cilvēki guvuši ievainojumus, tostarp 10 gadus veca meitene.
Vienlaikus vairākās vietās Maskavas apgabalā pēc dronu uzbrukuma izcēlušies ugunsgrēki. Sākotnēji monitoringa resursi ziņoja par ugunsgrēku naftas pārstrādes rūpnīcas rajonā, taču šī informācija pagaidām nav apstiprināta.
Vietējie ziņojumi vēsta par ugunsgrēku pie Kapotņas naftas pārstrādes rūpnīcas, triecienu uzņēmuma "Wildberries" noliktavai Noginskā, kā arī bojājumiem dzīvojamām mājām, veikaliem, automašīnām un transformatoru apakšstacijai. Visi četri Maskavas lidostas kompleksi saskārušies ar darbības ierobežojumiem.
Ugunsgrēkus varētu būt izraisījušas dronu atlūzas vai pašu bezpilota lidaparātu triecieni, kas varētu būt saistīti ar Krievijas elektroniskās karadarbības sistēmu neefektīvu darbību.
Uzbrukums joprojām turpinās.