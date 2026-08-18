Krievija pastiprina militāro klātbūtni Baltijas jūrā
Krievijas bruņotie spēki uz Baltijas jūru nosūtījuši jau otro karakuģi. Dažas dienas pēc tam, kad tur ieradās iznīcinātājs "Admirālis Ļevčenko", Baltijas jūras ūdeņos nonākusi arī raķešu fregate "Admirālis Kasatonovs", kas tiek uzskatīta par vienu no modernākajiem Krievijas kara flotes kuģiem.
Šī 2020. gadā ekspluatācijā nodotā fregate pieder "Admirālis Gorškovs" klases kuģiem. Saskaņā ar Krievijas avotu sniegto informāciju, tā ir spējīga palaist "Kalibr" un "Cirkon" spārnotās raķetes. Vēl pavisam nesen šī fregate tika izmantota Krievijas kravas kuģu aizsardzībai un pavadīšanai Vidusjūrā un Lamanša šaurumā, vēsta vācu izdevums "Bild".
Jau jūlija beigās Krievija uz Baltijas jūru nosūtīja Ziemeļu flotes iznīcinātāju "Admirālis Ļevčenko". Vairāk nekā 160 metrus garais karakuģis, kas pieder padomju laikā izstrādātajai "Udaloj" klasei, Krievijas flotē kalpo kopš 1988. gada. Sākotnēji "Admirālis Ļevčenko" tika projektēts galvenokārt cīņai pret zemūdenēm, tādēļ tas ir aprīkots ar pretgaisa aizsardzības sistēmām, torpēdām, klāja lielgabaliem un helikopteriem.
Militārās klātbūtnes palielināšana Baltijas jūrā notiek tikai dažas dienas pēc tam, kad Vladimirs Putins izteica klajus draudus tām Eiropas valstīm, kuras varētu vērsties pret tā dēvēto Krievijas "ēnu floti".
Rietumvalstu īstenotās kuģu pārbaudes Putins nodēvēja par "tīro pirātismu un laupīšanu", paziņojot, ka Krievija atbildēšot ar simetriskiem jeb tā dēvētajiem "spoguļpasākumiem". Proti, agresorvalsts vadītājs pieļāva iespēju īstenot operācijas, kuru laikā varētu tikt ieņemti Eiropas tirdzniecības kuģi.