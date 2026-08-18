Pasažieri pēc šausminošā lidojuma: "Mums šķita, ka pienākusi pēdējā stundiņa". VIDEO
Sestdien Minhenes lidostā 259 aviokompānijas "Vietnam Airlines" pasažieri piedzīvoja bīstamu incidentu, jo lidmašīnas "Boeing 787-9" pacelšanās teju beidzās ar katastrofu.
Lidmašīnai pacelšanās laikā nepietika ar četrus kilometrus garo skrejceļu un tā iebrauca zālienā, saceļot lielu putekļu mākoni.
Savukārt brīdī, kad lidmašīna beidzot atrāvās no zemes, tās aste smagi atsistās pret betonu.
Lidmašīnas pasažierus pārņēma panika. Kāda sieviete, kura lidojumā uz Hanoju devās kopā ar vīru un divām meitām, Vācijas medijam "Münchner Merkur" atklāja, ka pirms ārkārtas nosēšanās visiem pasažieriem lika novilkt apavus un ieņemt avārijas pozu.
Tā dēvētā avārijas poza ("brace position") ir īpaša ķermeņa pozīcija, ko pasažieri un apkalpe ieņem, ja draud ārkārtas nosēšanās vai lidmašīnas avārija. Pasažieriem jāpieliecas uz priekšu, pēc iespējas zemāk jānoliec galva un ar rokām tā jāaizsargā.
"Tobrīd mums galvā bija tikai viena doma – šķita, ka ir pienākusi mūsu pēdējā stundiņa," neslēpa lidmašīnas pasažiere.
Pēc aptuveni 90 minūšu ilgas riņķošanas virs Bavārijas, lai nolaistu degvielu, lidmašīnai izdevās droši nosēsties Minhenes lidostā. Nosēšanās laikā kreisās šasijas riteņiem pārsprāga riepas. Par laimi, neviens no pasažieriem vai apkalpes locekļiem incidentā necieta.
Bojāto lidmašīnu aizvelk uz angāru
Pēc nosēšanās lidmašīna tika nostabilizēta un aizvilkta uz angāru.
Bojāto lidmašīnu aizvelk uz angāru
Tagad Vācijas Federālā gaisa satiksmes negadījumu izmeklēšanas biroja (BFU) darbiniekiem jānoskaidro, kas notika "Vietnam Airlines" reisa VN34 laikā uz Hanoju. Kāpēc lidmašīnai pacelšanās laikā bija nepieciešams tik garš ieskriešanās ceļš. Un kas izraisīja avārijas situāciju brīdī, kad lidmašīna atrāvās no zemes?
"Vietnam Airlines" incidentu pagaidām skaidro ar "tehnisku problēmu", taču sīkākas detaļas nav atklājusi.
Taču aviācijas ekspertiem ir cita versija. Kāds bijušais "Vietnam Airlines" pilots izdevumam "Aviation Herald" paudis aizdomas, ka, iespējams, rupju kļūdu pieļāvusi pati apkalpe, neprecīzi aprēķinot lidmašīnas pacelšanās veiktspēju.
Pēc viņa domām, piloti lidmašīnas datorā varētu būt ievadījuši pārāk mazu lidmašīnas svaru. Šādā gadījumā dators aprēķina pacelšanās parametrus vieglākam gaisa kuģim un nedod dzinējiem pietiekamu jaudu, lai lidmašīna varētu laikus un droši atrauties no zemes. Tomēr oficiālie incidenta cēloņi tiks paziņoti tikai pēc izmeklēšanas.