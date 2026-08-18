"Hamās" atbruņošana varētu sākties tuvāko 30 dienu laikā
ASV prezidenta Donalda Trampa znots un ASV īpašais sūtnis miera jautājumos Džareds Kušners pirmdien pēc tikšanās ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu prognozēja, ka palestīniešu teroristu grupējuma "Hamās" atbruņošana varētu sākties 30 dienu laikā.
"Mēs varētu redzēt progresu (..) jau 30 dienu laikā, cerams, sākot ar dažu ieroču nodošanu un, cerams, ar dažu tuneļu aizpildīšanu," Kušners no Telavivas paziņoja ASV telekanālam "Fox News".
Kušners un Netanjahu pirms tam vienojās, ka "Hamās" atbruņošanu pārbaudītu kāds ASV ģenerālis. Netanjahu uzstāja, ka Izraēlas karaspēka izvešana no Gazas joslas nenotiks, kamēr "Hamās" nebūs atbruņots.
Šī vienošanās ir jauns Trampa administrācijas mēģinājums apmierināt Izraēlu pēc tam, kad Netanjahu publiski noraidīja ASV Gazas joslas miera plāna pēdējo daļu.
Kušners svētdien Ēģiptē bija ticies ar "Hamās" jauno līderi Halilu al Haiju, lai apspriestu šī miera plāna īstenošanu. Sarunās ar Kušneru "Hamās" atkārtoti pauda savu apņemšanos īstenot šo plānu.
Saskaņā ar augsta ranga Izraēlas amatpersonas teikto Kušnera un Netanjahu tikšanās laikā abas puses vienojušās, ka "Gazas joslā netiks veikta nekāda karaspēka pārgrupēšana vai atjaunošanas darbi, pirms "Hamās" nav atbruņots visā Gazas joslā". Tika panākta arī vienošanās, ka "pirmais solis ceļā uz Gazas joslas demilitarizāciju būs prasība, lai "Hamās" nodod savus ieročus iznīcināšanai ASV ģenerāļa uzraudzībā," teica amatpersona.
Trampa Miera padome jūlijā paziņoja, ka ir panākta vienošanās par "Hamās" un citu Gazas joslas grupējumu atbruņošanu. Taču pagājušajā nedēļā Izraēla noraidīja Trampa 15 punktu plānu, kas paredz Izraēlas karaspēka izvešanu un Gazas joslas atjaunošanu jaunās palestīniešu civilās administrācijas pārvaldībā. Netanjahu paziņoja, ka Izraēlas karaspēka izvešana nenotiks, līdz grupējums "Hamās" nebūs patiešām atbruņots.