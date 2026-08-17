Lielbritānijas premjers sarakstījies ar viltus Baltā nama amatpersonu
Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnhems sazinājies ar krāpnieku, kurš uzdevies par ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas Baltā nama personāla vadītāju, pirmdien vēsta ārvalstu mediji.
Bērnhema pārstāvis no plašākiem komentāriem atteicies, norādot, ka valdība neapspriežot "nacionālās drošības jautājumus".
Izdevums "Politico", atsaucoties uz četriem avotiem, vēsta, ka Bērnhems sākotnēji uzskatījis, ka sarakstās ar Baltā nama personāla vadītāju Sūziju Vailsu. Vēlāk viņam radušās aizdomas par sarakstes patiesumu, un premjers saziņu pārtraucis.
Baltais nams uzsvēris, ka incidents nav saistīts ar Vailsas ierīču uzlaušanu.
Līdzīgs gadījums ASV tika konstatēts jau pērn, kad vairāki politiķi, uzņēmumu vadītāji un citas sabiedrībā zināmas personas saņēma ziņas no cilvēka, kurš uzdevās par Vailsu.
Pēc tam ASV Valsts departaments brīdināja diplomātus par mēģinājumiem, izmantojot mākslīgo intelektu, uzdoties par augsta ranga ASV amatpersonām. Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) arī brīdinājis par ļaunprātīgiem mēģinājumiem ar MI palīdzību atdarināt ASV valdības amatpersonas.
Bērnhems Lielbritānijas premjerministra amatā stājās pirms nepilna mēneša un centies veidot labas attiecības ar Trampa administrāciju.