Beļģijā milzu meža ugunsgrēks tuvojas Vācijas robežai
Beļģijas austrumos pirmdien turpinājās viens no lielākajiem savvaļas ugunsgrēkiem valsts vēsturē. Liesmas pārņēmušas aptuveni 30 kvadrātkilometrus lielu teritoriju netālu no Vācijas robežas, un ugunsgrēks joprojām nav pilnībā kontrolēts.
Ugunsgrēku dzēš aptuveni 500 ugunsdzēsēju, kuriem palīdz lidmašīnas no Norvēģijas, Zviedrijas, Vācijas un Nīderlandes, kā arī helikopteri un droni. Nakts lietus un vēsāks laiks palīdzējuši ierobežot liesmu izplatīšanos, tomēr dažviet uguns joprojām plosās vietās, kur ugunsdzēsējiem ir grūti piekļūt.
Eksperti brīdina, ka kūdrainās augsnes dēļ ugunsgrēks var turpināt gruzdēt pazemē vēl vairākas nedēļas vai pat mēnešus un ik pa laikam atkal uzliesmot. Piesardzības dēļ simtiem iedzīvotāju joprojām noteikts evakuācijas rīkojums.
Tikmēr Grieķijā ugunsgrēks netālu no Atēnu starptautiskās lidostas tika nodzēsts aptuveni pusstundas laikā. Salaminas salā iepriekš izcēlies ugunsgrēks prasīja divu cilvēku dzīvības un ievainoja vēl deviņus.
Arī Francijā un Horvātijā turpinās cīņa ar savvaļas ugunsgrēkiem. Horvātijā policija aizturējusi četrus cilvēkus, kurus tur aizdomās par līdz pat desmit ugunsgrēku tīšu izraisīšanu Zadaras apkārtnē.