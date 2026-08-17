Kritikas mākts Lietuvas robežsardzes vadītājs atkāpjas no amata pēc skandalozā incidenta uz robežas
Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta (VSAT) komandieris Rustams Ļubajevs atkāpies no amata, pirmdien paziņoja iekšlietu ministrs Martīns Katelīns.
Ļubajevs demisionējis saistībā ar incidentu, kad no Baltkrievijas Lietuvā nelegāli iekļuvušie migranti uzbruka Lietuvas robežsargiem.
"Šodien pēcpusdienā ģenerālis Rustams Ļubajevs man personīgi paziņoja, ka, apsvēris visus apstākļus un, nevēloties kaitēt VSAT reputācijai un prestižam, ir nolēmis atkāpties no VSAT vadītāja amata," preses konferencē teica Katelīns.
"Es cienu viņa lēmumu un uzskatu to par atbildīgu soli šajā situācijā," piebilda ministrs.
Katelīns teica, ka tuvākajā laikā iesniegs valdībai lēmuma projektu par Ļubajeva atbrīvošanu no amata.
"Viņa vadības laikā dienestam nācās izturēt hibrīdu migrācijas uzbrukumu, ko izprovocēja Baltkrievijas režīms, pastiprināt Lietuvas un visas Eiropas Savienības ārējās robežas apsardzību un rīkoties ārkārtējas ģeopolitiskas spriedzes apstākļos. Rustama Ļubajeva pieredze, profesionalitāte un spēja saliedēt dienestu šajos sarežģītajos laikos bija nozīmīga mūsu valsts drošībai," sacīja ministrs.
Jau ziņots, ka tiesībaizsardzības iestādes izmeklē incidentu, kas notika jūlija beigās uz robežas Lazdiju rajonā.
Kapčamiesta robežapsardzes iecierkņa teritorijā četri robežsargi atklāja tuneli zem valsts robežas un ierīkoja slēpni.
Robežsargi aizturēja vairākus migrantus un uzlika viņiem rokudzelžus, taču aizturēšanas laikā aptuveni 20 migranti uzbruka robežsargiem.
Viņiem nācās bēgt, un šajā laikā nelegālie migranti, tostarp arī tie, kuriem bija uzlikti rokudzelži, aizbēga uz Baltkrieviju. VSAT paziņoja par atrasto tuneli un aizbēgušajiem migrantiem, taču noklusēja par uzbrukumu robežsargiem. Par incidentu ziņoja Lietuvas portāls "Delfi", atsaucoties uz avotu sniegto informāciju.
Ļubajevs vairākkārt ir noliedzis, ka notika uzbrukums robežsargiem. Pēc viņa teiktā, VSAT neesot izdevies konstatēt šādu faktu.
Pēc informācijas par incidentu publiskošanas Katelīns ierosināja dienesta pārbaudi par VSAT vadību.
Pagājušajā nedēļā portāls "Lrytas" ziņoja, ka incidenta laikā viens no robežsargiem guva vieglas traumas, un migranti mēģināja viņu pa tuneli aizvilkt uz Baltkrievijas teritoriju. Saskaņā ar portāla rīcībā esošo informāciju šis robežsargs pašlaik nestrādā, jo ārstējas un viņam ir darbnespējas lapa.
Turklāt, pēc plašsaziņas līdzekļu vēstītā, Ļubajevs esot devis norādījumus robežsargiem par to, ko viņiem vajadzētu stāstīt par notikušo incidentu.
Katelīns preses konferencē norādīja, ka VSAT vadībai ir nepieciešama "darbinieku, sabiedrības un politiskās vadības pilnīga uzticība".
"Pēc incidenta uz robežas radās nopietni jautājumi ne tikai par to, vai informācija tika sniegta savlaicīgi, precīzi un izsmeļoši, bet arī par pašu incidenta apstākļiem. Vadītāja atbildība aptver abus šos aspektus," teica Katelīns.
Ministrs sacīja, ka šobrīd nevar nosaukt VSAT komandiera amata kandidātu.
Ļubajevs vadīja VSAT kopš 2019. gada decembra. 2024. gada beigās viņš tika apstiprināts amatā uz otru piecu gadu pilnvaru termiņu. Pirms tam viņš bija Iekšlietu ministrijas Sabiedriskās drošības politikas grupas galvenais padomnieks.