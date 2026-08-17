Pirms mātes un brāļa slepkavības pusaudzis ChatGPT veidojis stāstus par ģimenes nogalināšanu
ASV Masačūsetsas štatā 17 gadus vecs jaunietis apsūdzēts savas mātes un jaunākā brāļa slepkavībā. Izmeklētāji noskaidrojuši, ka pirms traģēdijas viņš internetā un ChatGPT meklējis informāciju par ģimenes nogalināšanu un mākslīgā intelekta rīku izmantojis, lai veidotu izdomātus stāstus par šādiem scenārijiem.
Ardžuns Aravinds ceturtdien tiesā neatzina savu vainu divās apsūdzībās slepkavībā.
Viņa 45 gadus vecā māte Sudha Venkatesana un 14 gadus vecais brālis Sidhārts Aravinds otrdien tika atrasti miruši ģimenes mājās Aktonā, netālu no Bostonas.
Midlseksas apgabala prokurore Mariāna Raiena norādīja, ka jaunietis pēdējā laikā uzvedies satraucoši. Viņš ar ChatGPT veidojis gotiskā stila fantāzijas stāstus, izdomājis varoņus un uzdevis jautājumus par situācijām, kurās viņa ģimenes locekļi varētu neizdzīvot.
Notikuma vietā policija atradusi asiņainu un stipri bojātu klēpjdatoru, kā arī saliektu priekšmetu, kas, iespējams, bijis nazis. Precīzs abu upuru nāves cēlonis vēl tiek noteikts.
Jaunieša tēvs izmeklētājiem pastāstījis, ka dēlam iepriekš bijušas uzvedības problēmas un ģimene pat slēpusi no viņa nažus.
Pēc slepkavības jaunietis aizbēdzis ar mātes automašīnu, taču nākamajā rītā policija viņu atradusi kaimiņu pilsētā un aizturējusi.
Aravindam tiesa noteikusi aizturēšanu bez iespējas atbrīvoties pret drošības naudu un nozīmējusi psihiskās veselības pārbaudi. Nākamā tiesas sēde paredzēta 11. septembrī.
Jaunietis savu vainu neatzīst, un apsūdzības vēl jāizskata tiesā.