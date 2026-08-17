Netanjahu un Kušners apspriež “Hamās” atbruņošanu un Gazas nākotni
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu pirmdien Jeruzalemē ticies ar ASV prezidenta Donalda Trampa znotu, Savienoto Valstu īpašo sūtni miera jautājumos Džaredu Kušneru, lai apspriestu Gazas joslas nākotni, tostarp iespēju uzticēt kādam ASV ģenerālim pārraudzīt "Hamās" atbruņošanu, paziņojusi Izraēla.
Kušners svētdien Ēģiptē tikās ar palestīniešu teroristu grupējuma "Hamās" jauno līderi Halilu al Haiju, lai apspriestu ASV Gazas joslas miera plāna īstenošanu. Sarunās ar Kušneru "Hamās" atkārtoti pauda savu apņemšanos īstenot plānu, atklāja kāds informēts avots.
Netanjahu birojs Kušnera un Netanjahu sarunas raksturoja kā konstruktīvas un paziņoja, ka abas puses vienojušās izveidot divas darba grupas, no kurām viena pievērsīsies Gazas joslas demilitarizācijai, bet otra nodarbosies ar sabiedrības veselības jautājumiem, tostarp dzeramā ūdens nodrošināšanu.
Saskaņā ar augsta ranga Izraēlas amatpersonas teikto abas puses vienojušās, ka "Gazas joslā netiks veikta nekāda karaspēka pārgrupēšana vai atjaunošanas darbi, pirms "Hamās" nav atbruņots visā Gazas joslā". Tika panākta arī vienošanās, ka "pirmais solis ceļā uz Gazas joslas demilitarizāciju būs prasība, lai "Hamās" nodod savus ieročus iznīcināšanai ASV ģenerāļa uzraudzībā," teica amatpersona.
Jūlijā Trampa Miera padome paziņoja, ka ir panākta vienošanās par "Hamās" un citu Gazas joslas grupējumu atbruņošanu. Taču pagājušajā nedēļā Izraēla noraidīja Trampa 15 punktu plānu, kas paredz Izraēlas karaspēka izvešanu un Gazas joslas atjaunošanu jaunās palestīniešu civilās administrācijas pārvaldībā. Netanjahu paziņoja, ka Izraēlas karaspēka izvešana nenotiks, līdz grupējums "Hamās" nebūs patiešām atbruņots.
Kopā ar Kušneru sarunās piedalījās arī citi Trampa Miera padomes locekļi, tostarp bijušais Lielbritānijas premjerministrs Tonijs Blērs.