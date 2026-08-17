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Etna atkal sagādā problēmas tūristiem, vulkāna pelnu dēļ traucēta Katānijas lidostas darbība
Itālijā Sicīlijas salā Etnas vulkāna izmesto pelnu dēļ pirmdien atkal traucēta Katānijas starptautiskās lidostas darbība, paziņoja lidostas operatorkompānija.
Vulkāna aktivitātes dēļ daļēji slēgta gaisa telpa, un saskaņā ar ierobežojumiem līdz otrdienas plkst. 12 (plkst. 13 pēc Latvijas laika) Katānijas lidostā drīkst nolaisties tikai desmit lidmašīnas stundā. Izejošajiem reisiem ierobežojumi nav noteikti.
Situācija lidostā bija atgriezusies normālās sliedēs tikai nedēļas nogalē. Pirms tam gaisa satiksme vulkāna izvirduma dēļ bija stipri traucēta vairāk nekā nedēļu. Tika atcelti vai pārplānoti daudzi reisi, ietekmējot tūkstošiem atpūtnieku.
Vasarā salā uzturas daudz ārzemju viesu, un lidostas slēgšana vai citi ierobežojumi gaisa satiksmei rada nopietnas problēmas.