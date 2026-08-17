Zināms, kā NATO varētu rīkoties, ja Putins izšķirtos uzbrukt Baltijai
Ja Krievija izšķirtos par uzbrukumu Baltijas valstīm, NATO būtu spiesta īsā laikā pieņemt virkni būtisku lēmumu, lai apturētu agresiju un aizsargātu alianses teritoriju. Laikraksta "Bild" rīcībā nonākusī informācija atklāj, kādi scenāriji tiek apsvērti šādā situācijā un kā Maskavai varētu nākties rēķināties ar NATO atbildi.
Pēc izdevuma informācijas, NATO esot izstrādājis militārās atbildes koncepciju gadījumam, ja Krievija iebruktu Baltijas valstīs. Plāna galvenais mērķis nebūtu Krievijas teritorijas ieņemšana, bet gan ātra Krievijas ofensīvas apturēšana, tās triecienu spēju vājināšana un Krievijas karaspēka atspiešana atpakaļ līdz robežai.
Svarīgi, ka runa neesot par slepenu scenāriju — NATO militāristi šos plānus necenšoties slēpt. Pēc "Bild" vēstītā, atturēšana darbojas tikai tad, ja pretinieks jau iepriekš saprot: uzbrukuma gadījumā sekos konkrēti, smagi triecieni Krievijas militārajai infrastruktūrai.
Atbildes koncepcija paredz trīs savstarpēji saistītas stratēģijas. Par vienu no tās izstrādātājiem "Bild" min ASV armijas majoru Endrū Pingriju.
Ja Krievija uzbruktu Baltijas valstīm ar raķetēm un droniem un pēc tam sāktu sauszemes ofensīvu ar tankiem, kā tas notika Ukrainā, NATO vispirms mēģinātu apturēt Krievijas raķešu triecienus. Šim nolūkam alianses iznīcinātājiem, raķetēm un droniem būtu jāiznīcina Krievijas raķešu sistēmas.
Par vienu no galvenajiem mērķiem šādā scenārijā varētu kļūt Kaļiņingradas apgabals, kur izvietotas pretgaisa aizsardzības un raķešu sistēmas.
Vienlaikus gar Krievijas un Baltkrievijas robežu NATO plānojot izveidot "autonomu zonu" — aizsargbarjeru, kurā pirmo kontaktu ar uzbrūkošajiem Krievijas spēkiem uzņemtos nevis karavīri, bet droni un citas autonomas militārās sistēmas.
Ideja esot apturēt Krievijas virzību, nekavējoties neizvietojot dzīvo spēku visbīstamākajā zonā.
Trešais posms paredzētu triecienus Krievijas teritorijas dziļumā. Koncepcijā runāts par būtisku militāro bāzu, apgādes objektu, lidlauku, aizsardzības rūpniecības uzņēmumu, tiltu un dzelzceļa infrastruktūras iznīcināšanu.
Tāpat tiekot apsvērtas operācijas, kurās varētu iesaistīties Krievijas prezidenta Vladimira Putina pretinieki.
"Bild" raksta arī par iespējamu “gaisa tilta” izveidi, pa kuru Krievijas teritorijā varētu nogādāt dronus un robotizētas sistēmas. To uzdevums būtu iznīcināt lidlaukus, militārās bāzes un apgādes infrastruktūru, lai nepieļautu jaunus Krievijas uzbrukumu viļņus.