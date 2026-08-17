Pievienošanās ES vairs nav Turcijas prioritāte, atklāj Erdogans
Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans paziņojis, ka Turcijas pievienošanās Eiropas Savienībai (ES) vairs nav prioritāte.
"Eiropas Savienība mums vairs nav prioritāte," televīzijas kanālam "Al Jazeera" teica Erdogans. Viņš norādīja, ka Turcija neatsakās no pievienošanās iespējas, taču šis jautājums vairs nav prioritārs. Viņaprāt, ES būs zaudētāja, ja turpinās noraidīt Turciju.
Turcija kļuva par ES kandidātvalsti 1999. gadā, bet sarunas par iestāšanos tika sāktas 2005. gadā. Taču kopš 2018. gada šis process ir faktiski iesaldēts.
Pēdējā laikā Turcijas vadība daudz kritizēta par opozīcijas ierobežošanu, jo īpaši par bijušā Stambulas mēra Ekrema Imamoglu ieslodzīšanu.
Imamoglu tiek uzskatīts par Erdogana galveno potenciālo politisko sāncensi. Kopš 2025. gada marta viņš atrodas pirmstiesas apcietinājumā saistībā ar apsūdzībām korupcijā. No Stambulas mēra amata viņš ir atcelts.
Imamoglu atbalstītāji uzskata, ka lieta ir politiski motivēta un tās mērķis ir izslēgt no politiskās dzīves vienu no galvenajiem potenciālajiem Erdogana konkurentiem.
Valdība noliedz, ka tā ietekmētu tiesu varu.