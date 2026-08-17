Kadirova veselības stāvoklis strauji pasliktinājies: viņš vairs nespēj patstāvīgi pārvietoties
Pēc publiskotajiem kadriem spriežot, Čečenijas līderis Ramzans Kadirovs vairs nespēj pārvietoties bez palīdzības.
Čečenijas mediji publicējuši kadrus, kuros Kadirovs pārbauda gatavību liela islāma centra atklāšanai. Video, kas publiskots 15. augustā, redzams, kā Čečenijas līderis lēni iet līdzās savam padomniekam, turoties viņam pie rokas.
Sociālo tīklu lietotāji pievērš uzmanību tam, ka Čečenijas oficiālie kanāli jau ilgstoši gandrīz nerāda Kadirovu ejam ilgāk par dažām sekundēm. Video parasti tiek veidoti no īsiem fragmentiem, bet pats Kadirovs bieži redzams sēžot vai cilvēku pavadībā, kuri atrodas viņam ļoti tuvu.
Jaunajā video Kadirovs pārvietojas lēni, bet viņam līdzās iet padomnieks, kura roku viņš tur. Lai gan sižets formāli veltīts gatavošanās darbiem islāma centra atklāšanai, sociālo tīklu lietotāju uzmanību piesaistījis nevis būvniecības process, bet Čečenijas līdera ārējais izskats un gaita.
Neatkarīgi žurnālisti un specdienestu avoti Ramzana Kadirova veselības stāvokli vērtējot kā "smagu" un norādot uz tā pakāpenisku pasliktināšanos, lai gan Čečenijas varasiestādes un pats Kadirovs šādas ziņas oficiāli noraida.
Saskaņā ar vairākiem mediju pētījumiem Čečenijas līderim esot progresējoša un neārstējama aizkuņģa dziedzera nekroze jeb pankreonekroze, kas attīstījusies uz nopietnu endokrīnās sistēmas traucējumu fona un izraisījusi smagus nieru darbības traucējumus.
Šo slimību ārējās izpausmes, kā norāda avoti, esot krasas svara svārstības, izteikts elpas trūkums, stipras sāpju lēkmes, katetru izmantošana tikšanās laikā un biežas hospitalizācijas Maskavas Centrālajā klīniskajā slimnīcā.
Kā apgalvo avoti, regulāra ārstu ieteikumu neievērošana un mēģinājumi ārstēties patstāvīgi periodiski izraisot kritiskas veselības krīzes. Tas, iespējams, esot licis Kremlim aktīvāk gatavoties iespējamai varas maiņai republikā.
Šo diskusiju pastiprina arī politiskais konteksts. Šogad Kadirovs pirmo reizi nav vadījis Čečenijas grupu partijā "Vienotā Krievija" Valsts domes vēlēšanās un pat nav ieradies uz partijas kongresu Maskavā.
Cilvēkam, kurš gadiem ilgi demonstratīvi uzsvēris savu personisko lojalitāti Vladimiram Putinam un nozīmi Krievijas federālajā varas sistēmā, šāda rīcība tiek vērtēta kā neparasta.