Reliģiskās svinības Indijā beidzas traģiski.
Pasaulē
Šodien 15:51
Reliģiskās svinības Indijā beidzas traģiski: ugunsgrēkā un drūzmā 15 bojāgājušie
Indijas austrumos pirmdien divos atsevišķos incidentos gājuši bojā vismaz 15 cilvēki, kas bija sapulcējušies godināt hinduisma dievību Šivu, paziņojušas amatpersonas.
Ugunsgrēkā viesnīcā Tarapitā, Rietumbengāles štatā, gāja bojā astoņi cilvēki, kas bija ieradušies šajā pilsētā, lai pielūgtu Šivu hinduisma svētajā mēnesī Šravanā. Ugunsgrēka cēlonis vēl nav zināms.
Vēl septiņi cilvēki gāja bojā un 19 tika ievainoti drūzmā Šivas templī Bihāras štatā. Masu paniku izraisīja baumas, ka tempļa teritorijā cilvēkiem uzgāzies virsū elektrības stabs.
Drūzmēšanās ar letālu iznākumu Indijā notiek bieži, kas lielā mērā skaidrojams ar sliktu pūļa pārvaldību.
Viena no pēdējā laika smagākajām šāda veida katastrofām notika 2024. gadā Utarpradēšas štatā, kur reliģiska pasākuma laikā drūzmā dzīvību zaudēja 120 cilvēki.