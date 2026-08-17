Ukrainas vadāmā aviācijas bumba "Vyravnivatel" jau tiek piegādāta valsts aizstāvjiem, un tas ir tikai sākums
Ukrainas vadāmā aviācijas bumba "Vyravnivatel" ("Izlīdzinātājs" - red.) ir pabeigusi nepieciešamos izmēģinājumus un jau tiek oficiāli iepirkta piegādēm Ukrainas bruņotajiem spēkiem.
Par to intervijā "Ukrinform" paziņoja Ukrainas Bruņoto spēku Centrālās inovāciju darbības pārvaldes nodaļas vadītājs pulkvedis Vladislavs Vološins.
Pēc viņa teiktā, vietējo augstas precizitātes aviācijas ieroču izstrāde nepieciešama, lai mazinātu agresorvalsts priekšrocības vadāmo aviācijas bumbu izmantošanā.
Ja 2025. gadā Krievijas karaspēks vidēji dienā izmantoja aptuveni 180 vadāmās aviācijas bumbas, tad pašlaik šis rādītājs pārsniedz 300.
"Mūsu uzdevums ir izlīdzināt situāciju ne tikai kvantitatīvi, bet arī kvalitatīvi un pat iegūt priekšrocības pār pretinieku," norādīja Vološins.
Ukrainas izstrādātāji rada plānošanas un korekcijas moduļus, kas ļauj parastās aviācijas bumbas pārvērst par augstas precizitātes ieročiem. Jaunajiem risinājumiem vajadzētu nodrošināt arī iespēju iznīcināt pretinieka mērķus operatīvajā dziļumā.
Pašlaik Ukrainā tiek izstrādāti aptuveni desmit perspektīvi šādu aviācijas ieroču modeļi. Kā norādījis Ukrainas Bruņoto spēku pulkvedis Vladislavs Vološins, vietējie izstrādājumi ir ievērojami lētāki par Rietumu analogiem, kas potenciāli ļautu ātrāk palielināt to ražošanas apjomus.
Bumba paredzēta nocietinājumu, komandpunktu un citu mērķu iznīcināšanai ievērojamā dziļumā. Kaujas daļas masa ir aptuveni 250 kilogrami, bet darbības rādiuss ļauj trāpīt objektiem vairāku desmitu kilometru attālumā.
Ukrainas kara aviācijas piloti jau pirms kāda laika sāka apgūt bumbas izmantošanas taktiku un pielietošanas mehāniku.