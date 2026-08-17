VIDEO: Ukrainas triecienvienības komandieris bez bruņuvestes dodas bīstamā braucienā, lai glābtu savus ievainotos karavīrus
Krievijas drons iznīcināja evakuācijas robotu, tāpēc Ukrainas komandieris ar pikapu devās apšaudes zonā, lai izglābtu divus ievainotus karavīrus.
Robotizētā evakuācijas sistēma, ko Ukraina tagad izmanto tūkstošiem reižu, apšaudes laikā cieta neveiksmi. Par rezerves risinājumu kļuva komandieris ar pikapu.
Krievijas drons iznīcināja sauszemes robotu, kas bija nosūtīts evakuēt divus ievainotus Ukrainas triecienvienības karavīrus. Viņu rotas komandieris devās viņiem pakaļ pats. Viņš ar nebruņotu pikapu, bez bruņuvestes, iebrauca apšaudes zonā un nogādāja abus karavīrus drošībā.
Apvienoto spēku grupa publiskoja video 2026. gada 16. augustā. Tā komandieri identificēja kā Vladislavu Polski no 475. atsevišķā triecienpulka "Code 9.2".
Abi karavīri bija ieņēmuši Krievijas pozīcijas un atkāpās, kad Krievijas droni "Molniya" viņiem uzbruka, paziņoja Apvienoto spēku grupa. Abi tika smagi ievainoti un nespēja pārvietoties paši. Viņu evakuācijai tika nosūtīts sauszemes robots. Otrs drons tam trāpīja, un robots apstājās atklātā vietā, atstājot karavīrus bez aizsega.
Grupa šo glābšanas operāciju minēja kā piemēru tam, kāpēc pulka karavīri uzņemas vissarežģītākos uzbrukumus laikā, kad citi atturas. Viņi zina, ka viņu komandieri neslēpsies aiz padotajiem un darīs visu iespējamo, lai izglābtu ikvienu savu karavīru.
Jūnijā Ukrainas sauszemes roboti veica gandrīz 17 000 apgādes un evakuācijas misiju, uzņemoties bīstamos uzdevumus, kuros iepriekš tika apdraudētas un nogalinātas apkalpes. Ukrainas rīcībā pašlaik esot aptuveni 25 000 kaujas robotu.
Kā norāda Ukrainas prezidenta padomnieks, to galvenais ierobežojums vairs nav pati tehnika, bet gan spēja saglabāt sakarus elektroniskās karadarbības apstākļos. Šīs problēmas risināšanai izstrādāta jauna Ukrainas antena.
Taču neviena antena nespēj novērst to, kas notika šajā gadījumā — drons trāpīja evakuācijas robotam un to sabojāja.
Kad robots vairs nedarbojās, risks, kura absorbēšanai tas bija paredzēts, atkal gulās uz komandiera pleciem.