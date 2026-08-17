Pirmā atsevišķā triecienpulka komandieris Filatovs nosaucis Ukrainas kara svarīgāko virzienu, un tas nav Donbass
Pēc 1. atsevišķā Dmitro Kocjubailo vārdā nosauktā triecienpulka komandiera Dmitro "Peruna" Filatova teiktā, no stratēģiskā viedokļa Donbasam nav izšķirošas nozīmes Ukrainas kara pret Krieviju noslēgumā.
Filatovs norādījis, ka dienvidu virziens ir būtiskākais kara noslēgumam Ukrainā, savukārt Donbass lielā mērā kalpojot kā Krievijas uzmanības novēršanas manevrs. Par to viņš sacīja intervijā "24. kanālam".
Pēc viņa teiktā, vienam no Ukrainas stratēģiskajiem mērķiem vajadzētu būt izejai uz Azovas jūru un Krievijas sauszemes savienojuma ar okupēto Krimu bloķēšanai.
Viņš arī uzsvēra Krimas deokupācijas nozīmi, jo, viņaprāt, tas varētu būtiski ietekmēt Krievijas militārās spējas un sagraut Kremļa izveidoto propagandas naratīvu par karu.
Vienlaikus Filatovs brīdināja, ka agresorvalsts dienvidos joprojām saglabā ievērojamus spēkus un var tos izmantot turpmākām ofensīvām.
Viņš kā potenciālu draudu minēja Krievijas bruņoto spēku mēģinājumus virzīties Odesas un Piedņestras virzienā, pat ja okupantiem nepietiktu resursu lielu pilsētu ieņemšanai.