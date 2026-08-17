Eiropu turpina plosīt plaši savvaļas ugunsgrēki - evakuē simtiem cilvēku, ir arī bojāgājušie
Vairākās Eiropas valstīs turpinās cīņa ar plašiem savvaļas ugunsgrēkiem, kuru izplatīšanos veicinājis ilgstošais karstums un sausums. Liesmas prasījušas arī cilvēku dzīvības, bet simtiem iedzīvotāju un atpūtnieku nācies evakuēt.
Viens no nopietnākajiem ugunsgrēkiem izcēlies Beļģijā netālu no Vācijas robežas. Liesmas pārņēmušas grūti sasniedzamu dabas teritoriju un līdz svētdienai bija izpletušās gandrīz 3000 hektāru platībā. Ugunsgrēka dēļ Vācijas pierobežas pilsētā Monschau izsludināta daļēja evakuācija. Dzēšanas darbos iesaistīti helikopteri, lidmašīnas un pat vietējo lauksaimnieku traktori.
Traģiska situācija izveidojusies Grieķijā, kur divos ugunsgrēkos Salaminas salā netālu no Atēnām gājuši bojā divi cilvēki. No iecienītām pludmalēm ar krasta apsardzes kuģiem un citiem peldlīdzekļiem evakuēti vairāk nekā 570 cilvēki. Pēdējās diennakts laikā visā Grieķijā izcēlušies 36 ugunsgrēki.
Ar liesmām cīnās arī Portugālē, kur ugunsgrēku dzēšanā iesaistīti simtiem glābēju. Netālu no Spānijas robežas pie Dines ciema pieci ugunsdzēsēji guvuši vieglus ievainojumus pēc tam, kad aizdegusies viņu automašīna. Savukārt Spānijas Aragonas reģionā, palīdzot dzēst plašu ugunsgrēku, svētdien gājis bojā karavīrs.
Horvātijā policija aizturējusi četrus cilvēkus, kurus tur aizdomās par vairāku ugunsgrēku izraisīšanu Adrijas jūras piekrastē. Liesmas tur izpostījušas priežu mežus un olīvkoku audzes.
Tikmēr labākas ziņas pienākušas no Francijas. Valsts dienvidrietumos izdevies stabilizēt ugunsgrēku, kas trīs dienu laikā izdedzinājis aptuveni 1700 hektāru. Situāciju uzlabojusi gaisa temperatūras pazemināšanās un mitruma palielināšanās, un daļai no aptuveni 650 evakuētajiem iedzīvotājiem jau atļauts atgriezties mājās.
Eiropa šovasar piedzīvojusi ilgstošus karstuma un sausuma periodus, kas daudzviet radījuši īpaši labvēlīgus apstākļus savvaļas ugunsgrēku izplatībai. Zinātnieki norāda, ka cilvēku izraisītās klimata pārmaiņas palielina spēcīgu un biežu karstuma viļņu iespējamību.