Krievija izveidojusi slepenas bāzes, no kurām reaktīvie droni var sasniegt mērķus dziļi NATO teritorijā
Krievija pierobežas reģionos veido militāro infrastruktūru, lai nākotnē varētu uzbrukt NATO valstīm ar trieciendroniem.
"The Telegraph" izmeklēšanā atklātas 10 Kremļa bāzes ar no jauna izbūvētiem palaišanas laukumiem Krievijas modernākajiem tālas darbības rādiusa trieciendroniem.
Dažas no šīm bāzēm jau tiek izmantotas uzbrukumiem Ukrainai. To tuvums robežai ļauj Krievijai veikt masveida gaisa uzbrukumus, samazinot attālumu, kas Ukrainas pretgaisa aizsardzībai jāsedz.
Taču šīs bāzes ilgtermiņā rada draudus arī NATO sabiedrotajiem, jo Krievijas modernākie uzbrukuma droni no tām varētu sasniegt alianses valstu teritoriju.
Analītiķi brīdina, ka strauji attīstošās tehnoloģijas kara gadījumā varētu tikt izmantotas arī pret Eiropu. Dažas no jaunajām bāzēm Krievijas jaudīgākos dronus ļaujot izmantot mērķiem Varšavas sasniedzamības robežās.
Eiropas un ASV izlūkdienestu amatpersonas uzskata, ka Krievija apsver iespēju sarīkot bruņotu provokāciju Polijas teritorijā, tostarp veikt raķešu vai dronu uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai vai īstenot tā dēvētos viltus karoga uzbrukumus, kuros vainu mēģinātu uzvelt Ukrainai.
NATO amatpersona "The Telegraph" sacīja, ka alianse ir “gatava aizstāvēt katru sabiedroto teritorijas centimetru” un turpinās “stiprināt gatavību atturēt un aizsargāties pret jebkādiem draudiem, tostarp droniem”.
Izmantojot nopludinātus dokumentus un satelītattēlus, "The Telegraph" identificējis vismaz 59 jaunas palaišanas sliedes gar Krievijas robežu ar Baltkrieviju un Ukrainu. Tās ir mehāniskas vadsliedes, ko izmanto fiksēta spārna dronu palaišanai, tradicionālā skrejceļa vietā.
Daži dronu centri izveidoti, pārveidojot militārās bāzes un civilās lidostas, savukārt citi palaišanas laukumi izbūvēti Krievijas lauku teritorijās.
Dronu izlūkošanas uzņēmuma "DroneSec" analizētie satelītattēli liecina, ka aptuveni 20 no jaunizbūvētajām sliedēm ir pagarinātas, kas norāda uz to spēju palaist Kremļa jaunākos tālas darbības rādiusa uzbrukuma dronus.
Krievija attīsta “Shahed” dronus
Maskava strauji modernizē Irānas izcelsmes “Shahed” dronu Krievijas versiju, ieviešot jaunākus, ātrākus reaktīvos variantus, kas spēj sasniegt mērķus gandrīz 1000 kilometru attālumā.
Šo jauno variantu izmantošana no identificētajām bāzēm ļautu Krievijai sasniegt Polijas galvaspilsētu Varšavu.
Nav nekādu ziņu, kas liecinātu, ka Krievija plānotu šādu uzbrukumu, tomēr NATO līderi gatavojas iespējamam nākotnes konfliktam.
Kremlis apgalvo, ka arī lēnāki un vecāki šo dronu varianti varētu sasniegt Apvienotās Karalistes krastus, taču "The Telegraph" norāda, ka jebkurš mēģinājums uzbrukt Lielbritānijai no šīm bāzēm, visticamāk, tiktu pārtverts.
Jaunākie varianti “Geran-4” un “Geran-5”, pēc internetā nopludinātiem Ukrainas valdības dokumentiem, spēj lidot pietiekami ātri, lai izvairītos no pretgaisa aizsardzības sistēmām, vienlaikus nesot līdz 90 kilogramiem smagu kravu.
Ukrainas militārais izlūkdienests (HUR) arī brīdinājis, ka Krievija apbruņo “Geran” dronus ar gaiss–gaiss tipa raķetēm, lai tie varētu uzbrukt lidaparātiem, kas aizsargā Kijivu.
Satelītattēli atklājuši būtisku modernāko dronu skaita pieaugumu. Vienā no bāzēm vienlaikus esot pietiekami daudz vietas, lai tur uzglabātu vairāk nekā 1000 dronu. Vairākās nozīmīgās vietās turpinās arī jaunu palaišanas sliežu būvniecība, kas liecina par Maskavas centieniem palielināt dronu radītos draudus.
"The Telegraph" noskaidrojis, ka šīs bāzes apgādā vairākas munīcijas rūpnīcas visā Krievijā, tostarp Alabugas speciālā ekonomiskā zona — Krievijas dronu ražošanas komplekss, kurā gadā tiekot saražoti aptuveni 6000 dronu.
"DroneSec" vadītājs un dibinātājs Maiks Moniks, kurš analizēja satelītattēlus, norādīja, ka Kremlis ir “būtiski paplašinājis” savu dronu tīklu, lai “uzbruktu Ukrainai un radītu NATO valstīm draudus ar šādiem uzbrukumiem”.
Moniks piebilda, ka jauno palaišanas vietu paplašināšana ļauj Krievijai vienlaikus palaist lielāku skaitu dronu un izmantot tehnoloģijas, kas padara jaunākos dronu modeļus grūtāk pārtveramus.
NATO amatpersona "The Telegraph" norādīja, ka droni ir būtiski mainījuši mūsdienu karadarbības raksturu un kļuvuši par izšķirošu faktoru kaujas laukā.
Alianse strauji paplašinot spējas masveidā ražot, izmantot un neitralizēt dronus.
Laikraksta izmeklēšana atklāj Kremļa straujo dronu spēju paplašināšanu un rada bažas par Putina iecerēm palielināt draudus NATO sabiedrotajiem.
Atklātās izsekošanas dati liecina, ka septiņas no desmit "The Telegraph" identificētajām bāzēm izmantotas dažos no nesenajiem Maskavas masveida uzbrukumiem Kijivai.