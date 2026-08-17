Neticama atkalredzēšanās pēc 10 gadiem - pazudusī kaķene Čārlija atgriežas pie saimniekiem
Desmit gadus pēc pazušanas pie saviem saimniekiem atgriezusies nu jau 13 gadus vecā kaķene Čārlija. Viņas saimnieces Lūsija un Hanna Robertsones bija gandrīz zaudējušas cerības vēl kādreiz ieraudzīt savu mīluli, taču negaidīts veterinārārsta zvans visu mainīja.
Čārlija pazuda 2016. gada aprīlī, neilgi pēc tam, kad ģimene bija pārcēlusies no Ņūbridžas uz Aberkārnu Velsā. Kaķene bija pieradusi doties pastaigās ārpus mājas, taču tikai trīs dienas pēc pārcelšanās viņa izgāja un vairs neatgriezās. Ģimene vairākus mēnešus viņu meklēja, aptaujāja apkārtnes iedzīvotājus un ievietoja sludinājumus sociālajos tīklos, tomēr bez panākumiem.
“Mēs nekad nezaudējām cerību. Diemžēl mums vienkārši neizdevās viņu atrast,” raidījumam “BBC Radio Wales Breakfast” stāstīja Hanna. Ģimene baidījās, ka ar Čārliju varētu būt noticis kas slikts.
Taču šā gada 29. jūlijā notika tas, ko ģimene jau uzskatīja par gandrīz neiespējamu. Hanna saņēma zvanu no veterinārās klīnikas Aberkārnā – Čārlija bija atrasta. Kāds vietējais iedzīvotājs bija pamanījis kaķeni dzīvojam krūmos un vairākas nedēļas to barojis, līdz beidzot aizvedis pie veterinārārsta.
Izšķiroša izrādījās kaķenes mikročipēšana. Veterinārārsti nolasīja tajā saglabāto informāciju un sazinājās ar saimniekiem. Arī klīnikas darbinieki bijuši pārsteigti, uzzinot, ka Čārlija pazudusi pirms veseliem desmit gadiem. Turklāt, par spīti ilgajai prombūtnei, viņa bijusi pārsteidzoši labā veselības stāvoklī.
Vēl lielāks pārsteigums ģimeni sagaidīja atkalredzēšanās brīdī – Čārlija savas saimnieces atpazinusi uzreiz. “Viņa nemaz neizskatās īpaši mainījusies – izskatās gandrīz tieši tāpat kā mūsu vecajās fotogrāfijās,” stāstīja Lūsija.
Tagad Čārlija pamazām no jauna pierod pie dzīves mājās un citiem ģimenes mīluļiem. Saimnieces atzīst, ka, visticamāk, nekad neuzzinās, kur kaķene pavadījusi visus šos gadus. “Viņa ir bijusi piedzīvojumā,” saka Hanna. Tikmēr Čārlija labprāt izbauda ēdienu un saņemto uzmanību – pēc saimnieces teiktā, šķiet, ka kaķene jau apzinās, ka kļuvusi par nelielu slavenību.