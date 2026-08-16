Sicīlijā no muzeja nozagtas 15. gadsimta gleznas līdz 80 miljonu eiro vērtībā
No muzeja Sicīlijā nozagti četri renesanses laikmeta mākslinieka Antonello da Mesīnas darbi, svētdien paziņoja Itālijas Kultūras ministrija.
No Mesīnas reģionālā muzeja nozagtas trīs Svētā Gregora poliptiha daļas, kā arī koka panelis, kam vienā pusē ir glezna "Madonna ar bērnu", bet otrā pusē - glezna "Kristus pietā". Visi šie darbi gleznoti 15. gadsimtā.
Zādzība notika sestdien, aptuveni plkst. 21.50 pēc vietējā laika, vēsta ziņu aģentūra ANSA.
Zagļiem iekļūstot muzejā, neiedarbojās signalizācija.
Galvenā izmeklēšanas versija ir tāda, ka gleznas nozagtas pēc pasūtījuma, lai pārdotu melnajā tirgū.
Visas nozagtās gleznas bija gleznotas uz koka paneļiem, tātad zagļi nevarēja tās sarullēt un viegli iznest, kā to dara ar gleznām uz audekla.
Zagļi bija paņēmuši visas piecas Svētā Gregora poliptiha daļas, taču divas no tām pa ceļam atstāja muzejā.
Mākslas eksperti lēš, ka nozagto mākslas darbu kopējā vērtība ir 70 līdz 80 miljoni eiro.