Savvaļas ugunsgrēkā Grieķijā divi bojāgājušie.
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Šodien 18:49
Savvaļas ugunsgrēkā Grieķijā divi bojāgājušie
Savvaļas ugunsgrēkā Grieķijas Salaminas salā, kas atrodas Mirtejas jūrā netālu no Atēnām, svētdien gājuši bojā divi un ievainoti deviņi cilvēki, paziņoja amatpersonas.
Evakuēti vairāki simti cilvēku - gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi.
Salaminā ir apmēram 37 000 iedzīvotāju, no kuriem daudzi ir gados veci cilvēki, un svētdien pludmales bija pilnas ar cilvēkiem, teica amatpersonas.
Ugunsgrēks plosās priežu mežā un krūmājos, tā dzēšanā iesaistīti apmēram 200 ugunsdzēsēji, gandrīz 50 ugunsdzēsības automašīnas, sešas lidmašīnas un septiņi helikopteri.
Saskaņā ar ugunsdzēsības dienesta datiem pēdējās 24 stundās Grieķijā izcēlušies 34 savvaļas ugunsgrēki.