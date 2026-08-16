Lāču skaits Igaunijā turpina pieaugt: mednieki brīdina par arvien lielāku apdraudējumu
Igaunijas mežos lāču skaits turpina pieaugt, un mednieki brīdina – tiesas lēmumu dēļ tradicionālās lāču medības pēdējos gados kļuvušas ievērojami sarežģītākas. Tikmēr arvien biežāk lāči nonāk cilvēku pagalmos, radot bažas par iespējamiem konfliktiem, raksta ERR.
Pēdējo nedēļu laikā Igaunijā vairākkārt ziņots par lāčiem, kas apmeklējuši cilvēku māju pagalmus. Vides pārvalde jau izsniegusi īpašu atļauju nomedīt divus pērn dzimušus lāčus, jo dzīvnieki arī pēc vairākkārtējiem mēģinājumiem tos aizbiedēt no apdzīvotām vietām atgriezušies cilvēku pagalmos.
Igaunijas Vides aģentūras lielo medījamo dzīvnieku eksperts Pēps Mennils skaidro, ka situācija ar lāču medībām atšķiras no citu medījamo dzīvnieku sugu medībām. Ja citām sugām medību apjoms tiek noteikts atbilstoši dzīvnieku skaitam dabā, lāču gadījumā šāda sistēma pašlaik vairs nedarbojas.
Strīdi par lāču medībām nonākuši tiesās, jo tiek vērtēts, vai Vides pārvalde pietiekami pamatojusi nepieciešamību dzīvniekus medīt un vai pirms tam izmantoti citi preventīvi līdzekļi, lai novērstu konfliktus starp lāčiem un cilvēkiem.
Mennils norāda, ka lāču populācijas pieaugumu Igaunijā varētu apturēt, ja medību sezonā tiktu nomedīti vismaz 150 lāči.
Pērn Igaunijas Vides aģentūra lēsa, ka valstī savvaļā dzīvo vismaz 1100 lāču. Šā gada dati vēl nav apkopoti, tomēr, visticamāk, populācija salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir palielinājusies.
Eksperts skaidro, ka lāču skaits Igaunijā pēdējo desmit gadu laikā vidēji pieaudzis par aptuveni 5% gadā. Pagājušajā gadā medības bija īpaši ierobežotas – tika nomedīti tikai aptuveni 32 lāči. Savukārt 2024. gadā, kad medības vēl nebija tik ļoti ierobežotas, tika nomedīti 101 lācis.
Lāču skaitu Vides aģentūra nosaka, izmantojot gan mednieku sniegtos datus, gan pati veicot uzskaiti. Īpaša uzmanība tiek pievērsta lāču mātītēm ar konkrētajā gadā dzimušiem mazuļiem, kas ļauj novērtēt minimālo populācijas lielumu.
Tikmēr Igaunijas Mednieku biedrības medību eksperts Marko Vinni uzskata, ka mednieku aplēses par 1500 lāču esamību Igaunijas mežos nav pārspīlētas.
Pēc viņa teiktā, Igaunijā ik gadu piedzimst aptuveni 300 lāču mazuļu. Tā kā pēdējos divos gados lāču medības faktiski nav notikušas ierastajā apjomā, populācija varētu būt būtiski palielinājusies.
Lāču skaita pieaugums nozīmē arī lielāku iespēju, ka dzīvnieki nonāks cilvēku apdzīvotās vietās. Vides pārvalde šādos gadījumos vispirms cenšas lāčus aizbiedēt un izmantot citus preventīvus pasākumus, taču gadījumos, kad dzīvnieki atkārtoti atgriežas pagalmos un rada apdraudējumu, tiek izsniegtas īpašas atļaujas to nomedīšanai.
Igaunijā patlaban turpinās diskusija par to, kā līdzsvarot stingri aizsargājamās lāču sugas aizsardzību ar nepieciešamību kontrolēt tās populācijas pieaugumu un novērst arvien biežākos konfliktus ar cilvēkiem.