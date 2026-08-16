Kolumbiju satricina spēcīga zemestrīce.
Pasaulē
Šodien 17:16
Kolumbiju satricina spēcīga zemestrīce: bojāgājušo skaits tuvojas 300
Kolumbijas rietumos pirmdien notikušajā spēcīgajā zemestrīcē bojāgājušo skaits pārsniedzis 290, svētdien vēsta Kolumbijas plašsaziņas līdzekļi, atsaucoties uz valsts Katastrofu riska vadības pārvaldi.
Pēc pārvaldes jaunākajiem datiem, 7,4 magnitūdu zemestrīcē, kas bija viena no spēcīgākajām, kādas pēdējo gadu desmitu laikā ir skārušas Kolumbiju, gājuši bojā 294 un ievainoti ievainoti 3935 cilvēki.
Glābēji turpina pārmeklēt zemestrīces sagrauto ēku drupas. Zemestrīce pilnībā sagrāvusi vai daļēji nopostījusi tūkstošiem ēku.
Pēc ASV Ģeoloģijas dienesta datiem, zemestrīces epicentrs bija Sanhosē del Palmarā, Čoko departamentā, aptuveni 400 kilometrus uz rietumiem no galvaspilsētas Bogotas, bet hipocentrs atradās 107 kilometru dziļumā.