Atvaļinājums Palangā beidzas traģiski.
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Šodien 15:29
Traģisks vakars pie Baltijas jūras: vienu jaunieti izglābj, otru atrod jūras dibenā
Baltijas jūrā pie Palangas sestdien noslīcis 17 gadus vecs jaunietis, kurš kopā ar ģimeni bija ieradies Lietuvā atvaļinājumā no Polijas.
Palangas galvenais glābējs Kajus Pirožniks sociālajā tīklā "Facebook" informēja, ka plkst. 20.13 glābēji saņēmuši ziņojumu par diviem slīkstošiem bērniem pie Palangas tilta. Vienu no viņiem izdevies izglābt, taču otra pusaudža dzīvību glābt nav izdevies.
Pazudušā jaunieša meklēšana ilgusi aptuveni pusotru stundu. Viņa ķermenis vēlāk atrasts jūras dibenā.
Pirožniks, kurš dalījās ar video kadriem no glābšanas operācijas, pēc traģiskā notikuma aicināja vecākus īpaši rūpīgi pieskatīt bērnus pie jūras un neļaut viņiem peldēties bez pieaugušo uzraudzības.
"Jūra var būt nežēlīga pat tad, kad tā izskatās mierīga," uzsvēra glābējs, aicinot vecākus būt atbildīgiem par savu bērnu drošību.