Traģēdija Ungārijā: tūristu autobuss nobrauc no šosejas un apgāžas
Smagā tūristu autobusa avārijā Ungārijā svētdien dzīvību zaudējuši 12 cilvēki, bet vēl vairāki desmiti guvuši ievainojumus, ziņo ārvalstu mediji.
FOTO: traģēdija Ungārijā - autovadītājs, iespējams, aizmidzis pie stūres; autobusa katastrofā 12 bojāgājušie
Smagā tūristu autobusa avārijā Ungārijā svētdien dzīvību zaudējuši 12 cilvēki, bet vēl vairāki desmiti guvuši ievainojumus, ziņo ārvalstu mediji.
Polijas tūristu autobuss ap plkst. 1 naktī pēc vietējā laika nobrauca no autoceļa M3, kas savieno Ungārijas galvaspilsētu Budapeštu ar valsts ziemeļaustrumos esošo Ņīreģhāzu, un apgāzās grāvī.
Policija uzskata, ka autobusa vadītājs, iespējams, aizmidzis pie stūres. Viņš pēc avārijas ticis aizturēts.
Autobusā atradās 57 pasažieri un divi šoferi.
Ungārijas ātrās palīdzības dienests informējis, ka vienam cietušajam konstatētas dzīvībai bīstamas traumas, deviņi cilvēki guvuši smagus ievainojumus, bet vēl 37 – vieglākas traumas.
Glābšanas darbus sarežģīja aptuveni 24 tonnas smagais autobuss. Ugunsdzēsēji sākotnēji mēģināja pacelt transportlīdzekļa aizmugurējo asi, lai piekļūtu cilvēkiem, kuri bija iesprostoti zem autobusa.
Vēlāk notikuma vietā ieradās ceļamkrāni, ar kuriem tika pacelts viss transportlīdzeklis.
Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars izteicis līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem un novēlējis ievainotajiem ātru atveseļošanos.
Avārijas apstākļu izmeklēšana turpinās.