Pasaulē

VIDEO: Krievijā liesmas plosa vienu no lielākajām “Wildberries” noliktavām

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma naktī uz svētdienu Piemaskavā aizdegušās interneta tirdzniecības platformas "Wildberries" noliktava un medkamentu noliktava, paziņojušas Krievijas amatpersonas.

VIDEO: Krievijā liesmas plosa vienu no lielākajām ...

Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs apstiprināja, ka Podoļskā pēc bezpilota lidaparāta trāpījuma izcēlies ugunsgrēks "Wildberries" noliktavā, kas ir viena no lielākajām "Wildberries" noliktavām.

Internetā publiskotajos video redzams plašs ugunsgrēks, ko dzēš no helikopteriem.

Gubernators arī pavēstīja, ka Domodedovā deg medikamentu noliktava.

Pēc nsKrievijas amatpersonu teiktā, aizvadītajā naktī Ukraina uz Krieviju raidījusi vairāk nekā 800 dronus, no tiem vairāk nekā 600 - uz Maskavu.

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