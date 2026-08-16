VIDEO: Krievijā liesmas plosa vienu no lielākajām “Wildberries” noliktavām
Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma naktī uz svētdienu Piemaskavā aizdegušās interneta tirdzniecības platformas "Wildberries" noliktava un medkamentu noliktava, paziņojušas Krievijas amatpersonas.
Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs apstiprināja, ka Podoļskā pēc bezpilota lidaparāta trāpījuma izcēlies ugunsgrēks "Wildberries" noliktavā, kas ir viena no lielākajām "Wildberries" noliktavām.
Internetā publiskotajos video redzams plašs ugunsgrēks, ko dzēš no helikopteriem.
❗️Mega jackpot: Ukrainian drones struck the Wildberries logistics hub in Koledino, Moscow region, triggering a large fire that engulfed the roughly 250,000 m² complex. Koledino had long been one of Wildberries’ largest and most important logistics centers. The company’s other… pic.twitter.com/sTeVYPhdsC— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 16, 2026
Gubernators arī pavēstīja, ka Domodedovā deg medikamentu noliktava.
Pēc nsKrievijas amatpersonu teiktā, aizvadītajā naktī Ukraina uz Krieviju raidījusi vairāk nekā 800 dronus, no tiem vairāk nekā 600 - uz Maskavu.