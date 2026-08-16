Satraucošs incidents NATO dalībvalstī: Rumānijas gaisa telpā notriekts drons
Foto: Reuters / Scanpix
Spānijas iznīcinātājs virs NATO dalībvalsts notriec nezināmas izcelsmes dronu.
Pasaulē

Satraucošs incidents NATO dalībvalstī: Rumānijas gaisa telpā notriekts drons

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Spānijas iznīcinātājs, kas piedalās NATO gaisa telpas patrulēšanas misijā, svētdien notrieca Rumānijas gaisa telpā ielidojušu dronu, paziņoja Rumānijas Aizsardzības ministrija.

Satraucošs incidents NATO dalībvalstī: Rumānijas g...

Drons, kas bija ielidojis no Moldovas, pamanīts plkst. 4.44 pēc vietējā laika, kas vienāds ar Latvijas laiku. Plkst. 5.01 to virs neapdzīvotas teritorijas notrieca Spānijas iznīcinātājs F-18.

Drons tika pamanīts ziemeļos no Galacas pilsētas, netālu no Rumānijas robežas ar Moldovu un Ukrainu, norādīja ministrija. Nav ziņu par notriektā bezpilota lidaparāta izcelsmi.

Rumānijai ir aptuveni 600 kilometrus gara robeža ar Ukrainu, un Rumānijā regulāri ielido Krievijas un Ukrainas militārie droni. Vairākus no tiem NATO misijas iznīcinātāji notriekuši.
 

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