Grūtības ar Vācijas brigādes komplektēšanu Lietuvai: karavīrus uz Baltiju varētu sūtīt piespiedu kārtā
Vācijas Bundesvēram trūkst aptuveni 2000 karavīru, lai līdz 2027. gada beigām pilnībā nokomplektētu Lietuvā pastāvīgi izvietojamo brigādi, vēsta vācu laikraksts "Bild".
Kopumā šajā militārajā formējumā nepieciešami aptuveni 4800 karavīru, taču pagaidām aizpildīti vien ap 60% no vajadzīgajām štata vietām. Tiesa, tās vienības, kas jau šobrīd atrodas Lietuvā, ir nokomplektētas daudz veiksmīgāk – aptuveni 92% apmērā.
Vislielākās problēmas ar personāla piesaisti saglabājas tajās vienībās, kurām no Vācijas uz Lietuvu jāpārceļas 2027. gadā. Īpaši izteikts karavīru trūkums ir tanku un motorizēto kājnieku bataljonos.
Situācija ir tik nopietna, ka Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss iepriekš pat pieļāvis iespēju nepieciešamības gadījumā karavīrus šim uzdevumam norīkot piespiedu kārtā.
Lai gan ir rīkotas dažādas informēšanas kampaņas un pat iepazīšanās braucieni uz Lietuvu, ar to nav bijis gana, jo brīvprātīgo, kas vēlētos dienēt NATO austrumu flangā, aizvien trūkst.
Ja Vācijas aizsardzības resors patiešām izšķirsies par labu piespiedu norīkošanai, šāds lēmums būs jāpieņem vēl līdz šī gada beigām. Tas jādara laikus, lai karavīriem būtu pietiekami daudz laika sagatavoties pārcelšanās procesam uz Lietuvu kopā ar savām ģimenēm.