Atklājas jauni fakti: FIB ignorējis "Playboy" dibinātāja brīdinājumus par Epstīna noziegumiem
Jauni tiesas dokumenti atklājuši vēl vienu drūmu faktu bēdīgi slavenā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietā.
Kā vēsta izdevums "The New York Post", 2005. gadā pie žurnāla "Playboy" dibinātāja Hjū Hefnera pēc palīdzības vērsusies modele Audra Lina Kristiansena, kura 2003. gada oktobrī rotāja žurnāla lappuses kā "Mēneša meitene". Viņa Hefneram atzinusies, ka Epstīns kopā ar kādu turīgu draugu viņu seksuāli izmantojuši.
Laikā, kad modele dzīvoja slavenajā "Playboy" savrupnamā Beverlihilsā, Epstīns ar viņu sazinājies tieši pēc fotogrāfiju publicēšanas žurnālā, un drīz pēc tam viņu seksuāli izmantojis.
Tiesas dokumentos arī parādās informācija, ka modele tikusi iepazīstināta ar nu jau nelaiķi, miljardieri Stenliju Ho – vienu no ietekmīgākajiem Āzijas uzņēmējiem, kurš savulaik dēvēts par "azartspēļu krusttēvu".
Uzskatot, ka "Playboy" dibinātājam ir sakari ar varasiestādēm, sieviete lūgusi viņa palīdzību. Saskaņā ar apsūdzības materiāliem Hefners patiešām vairākkārt sazinājies ar ASV Federālo izmeklēšanas biroju (FIB), lai ziņotu par modeles paustajām apsūdzībām. Taču FIB ar Kristiansenu sazinājās tikai 2020. gada oktobrī – 15 gadus pēc Hefnera pirmajiem brīdinājumiem.
Šie fakti nākuši gaismā saistībā ar 32 iespējamo Epstīna upuru Floridā iesniegto kolektīvo prasību pret ASV valdību. "The New York Post" norāda, ka FIB šā gada jūnijā centies panākt šīs prasības noraidīšanu, aizbildinoties, ka birojam neesot pienākuma izmeklēt pilnīgi katru saņemto ziņojumu. Galīgo lēmumu šajā lietā tiesa vēl nav pieņēmusi.