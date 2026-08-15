Bērns nogādāts slimnīcā.
Pasaulē
Šodien 22:12
Šausminoši mirkļi Vīlandē: no ceturtā stāva loga izkritis trīs gadus vecs bērns
Piektdienas vakarā Igaunijas pilsētā Vīlandē pa daudzdzīvokļu ēkas ceturtā stāva logu izkritis trīs gadus vecs bērns. Notikušo pamanījis kāds garāmgājējs.
Negadījums noticis ap pulksten 18.30, vēsta Igaunijas medijs "Postimees".
Neticamā kārtā bērns izdzīvoja pēc kritiena no aptuveni 13 metru augstuma. Brīdī, kad notikuma vietā ieradās ātrā palīdzība, mazulis bija pie samaņas un mediķi viņu kopā ar māti uzreiz aizveda uz slimnīcu.