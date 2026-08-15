Beļģijā celtnieki zem vecas alus darītavas atrod zeltu 9 miljonu eiro vērtībā
Beļģijas pilsētā Dendermondē, kādreizējās alus darītavas teritorijā, atrasts plastmasas maiss, kas pilns ar zelta stieņiem un monētām. Iespaidīgos dārgumus nejauši atradis 18 gadus vecs jaunietis, kurš šogad pirmo reizi strādāja šajā būvobjektā.
Jaunietis kopā ar uzņēmuma "De Brand" kolēģiem strādāja pie jaunas kanalizācijas sistēmas izbūves. Demontāžas darbu laikā strādnieki uzdūrās kādas senas ēkas pamatiem.
"Mums vajadzēja aizrakties līdz noteiktam dziļumam, lai varētu ievilkt caurules, tāpēc nojaucām priekšā esošo sienu. Izrādījās, ka tur agrāk atradies pagrabs, kas vēlāk vienkārši aizmūrēts ciet. Zelts bija paslēpts turpat sienā, nevis kādā seifā,” Beļģijas televīzijas kanālam "VTM Nieuws" notikumu gaitu atstāstīja jaunietis.
Celtnieki par notikušo nekavējoties ziņojuši policijai. Tagad viņi cer, ka par godprātīgo rīcību saņems atlīdzību.
Pagaidām nav zināms, no kurienes zelts nācis un vai nekustamā īpašuma īpašnieks zinājis par sienā paslēpto bagātību, kuras vērtība tiek lēsta ap deviņiem miljoniem eiro. Beļģijas policija pašlaik mēģina noskaidrot, kam likumīgi pieder atrastais zelts.