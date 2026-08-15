Sociālajos tīklos izplatās jauni aicinājumi iebrukt Seutā, lai nokļūtu Eiropas Savienībā
Sociālajos tīklos izplatās aicinājumi jaunam masveida mēģinājumam šķērsot robežu un iekļūt Spānijai piederošajā Seutas anklāvā.
Tomēr Spānijas drošības dienesti uzskata, ka jūlijā pieredzētā scenārija atkārtošanās ir maz ticama. Vienlaikus viņi neizslēdz iespēju, ka uzmanība Seutai varētu tikt izmantota kā aizsegs uzbrukuma vai masveida robežas šķērsošanas sagatavošanai citviet, vēsta vācu izdevums "Bild".
Spānijas policija pastiprinājusi drošības pasākumus — pašlaik Seutā atrodas aptuveni 900 policistu, kas ir apmēram trīs reizes vairāk nekā pirms iepriekšējā masveida robežas šķērsošanas mēģinājuma. Arī Maroka ir pastiprinājusi robežas apsardzi.
Pēc Spānijas mediju ziņām, arābu valodā esošajos sociālajos tīklos izplatās ziņas ar aicinājumiem 15. augustā šķērsot robežu. Lietotāji apspriež iespējamos maršrutus un robežas aizsardzības būvju vājākās vietas. Tomēr eksperti norāda, ka pārāk konkrēts datums un vieta varētu būt daļa no dezinformācijas kampaņas.
Migrācijas eksperts Martins Fīders uzskata, ka Seuta tiek izmantota kā „ēsma”. Tikmēr nav zināms, kas tieši stāv aiz aicinājumu izplatīšanas par Spānijas anklāva šturmēšanu.