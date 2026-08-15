ASV pārbauda NATO sabiedroto lojalitāti Trampa politikai
ASV nosūtījušas NATO sabiedrotajiem īpašu anketu, lai izvērtētu to atbalstu prezidenta Donalda Trampa drošības politikai.
Kā vēsta „Bloomberg”, Vašingtona vēlas noskaidrot, cik lielā mērā alianses dalībvalstis atbalsta ASV administrācijas pieeju un ir gatavas iegādāties amerikāņu bruņojumu.
Sabiedrotajiem anketā tiek jautāts, vai to valdības publiski paudušas atbalstu ASV ārpolitikai, kādi ierobežojumi noteikti ASV karavīru bāzu izmantošanai, kā arī vai valstis iegādājas ieročus no ASV uzņēmumiem. Atsevišķi tiek noskaidrots, vai valstis ir iebildušas pret Eiropas aizsardzības rūpniecības politiku „Made in Europe”.
Šāda pārbaude notiek laikā, kad ASV pārskata savu militāro klātbūtni Eiropā. Vašingtona jau sākusi samazināt atsevišķas savas militārās spējas kontinentā, tostarp aviācijas, bezpilota lidaparātu un gaisa uzpildes lidmašīnu kapacitāti.
Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss brīdinājis par iespējamu „bīstamu robu” rašanos Eiropas aizsardzībā un aicinājis uz koordinētu pāreju.
Kā norāda „Bloomberg”, NATO sabiedrotās valstis bažījas, ka Vašingtona mēģina sasaistīt ASV drošības garantijas ar politisko lojalitāti Trampam. Tas varētu mainīt transatlantisko attiecību līdzšinējo pamatu, kas gadu desmitiem balstījies ASV saistībās aizsargāt savus sabiedrotos.