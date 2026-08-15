ChatGPT ziņojis varasiestādēm par vīrieti, kurš plānojis nogalināt savu dēlu
Brazīlijā sarakste ar ChatGPT novedusi pie 36 gadus veca vīrieša aizturēšanas. Viņš tiek turēts aizdomās par sava astoņus gadus vecā dēla slepkavības plānošanu.
Vairāk nekā divus mēnešus vīrietis detalizēti sarakstījies ar mākslīgā intelekta tērzēšanas robotu, apspriežot plānu nogalināt savu dēlu un pēc tam izdarīt pašnāvību. ChatGPT drošības sistēma konstatējusi iespējamu apdraudējumu un nodevusi informāciju varasiestādēm.
Vīrieša rakstītais "ChatGPT" platformā iedarbināja tās drošības sistēmu. Uzņēmums "OpenAI" par iespējamo apdraudējumu brīdināja ASV Federālo izmeklēšanas biroju (FIB), kas šo informāciju tālāk nodeva Brazīlijas varasiestādēm.
Informācija 16. jūnijā nonāca Brazīlijas Tieslietu ministrijas tehnoloģiju nodaļas "Ciberlab" rīcībā. Pēc trim dienām policija veica operāciju un vīrieti aizturēja. Izmeklētāji uzskata, ka viņš savu nodomu bija plānojis īstenot 20. jūnijā. Policija viņu aizturēja četras dienas pirms paredzētā nozieguma.
Policija uzskata, ka slepkavības plāna motīvs bijis gluži ikdienišķs — vīrietis vēlējies izvairīties no uzturlīdzekļu maksāšanas dēlam, ar kuru viņam faktiski neesot bijis nekādu attiecību. Veicot kratīšanu viņa dzīvoklī, izmeklētāji atrada četras pudeles ar nezināmu vielu un virvi.
Sākotnēji vīrietis tika apcietināts, taču 13. augustā, pēc 54 dienām apcietinājumā, viņu atbrīvoja. Tiesa lēmumu pamatoja ar pārmērīgi ilgo izmeklēšanu. Tagad vīrietim jāvalkā elektroniskā uzraudzības aproce, turklāt viņam aizliegts tuvoties dēlam un bērna mātei.
"Ja sarakstīšanās ar mākslīgo intelektu un visādu muļķību gvelšana ir noziegums, tad cietumā būtu jāsēž mums visiem,” sacīja vīrieša advokāts Pedro Pesī.