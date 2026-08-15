Pasaulē
Šodien 17:28
Iznīcināti komandpunkti un droni - Ukrainas armija nodarījusi smagus zaudējumus okupantiem
Piektdien un naktī uz sestdienu Ukrainas armija devusi triecienu krievu zenītartilērijai, noliktavām un komandpunktiem, paziņojis Ukrainas ģenerālštābs.
Kreminnā krievu okupētajā Luhanskas apgabalā sašauts zenītraķešu komplekss "Strela-10".
Vuhledarā Doneckas apgabala okupētajā daļā trāpīts krievu lidrobotu noliktavai, bet Luhanskas apgabala Lisičanskā - Krievijas karaspēka tehniskās apgādes noliktavai.
Iznīcināti arī divi krievu komandpunkti Doneckas apgabala Selidovē un Zaporižjas apgabala Mihaiļivkā.