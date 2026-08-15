Iznīcināti komandpunkti un droni - Ukrainas armija nodarījusi smagus zaudējumus okupantiem
Foto: ZUMAPRESS.com
Pasaulē

Iznīcināti komandpunkti un droni - Ukrainas armija nodarījusi smagus zaudējumus okupantiem

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Piektdien un naktī uz sestdienu Ukrainas armija devusi triecienu krievu zenītartilērijai, noliktavām un komandpunktiem, paziņojis Ukrainas ģenerālštābs.

Iznīcināti komandpunkti un droni - Ukrainas armij...

Kreminnā krievu okupētajā Luhanskas apgabalā sašauts zenītraķešu komplekss "Strela-10".

Vuhledarā Doneckas apgabala okupētajā daļā trāpīts krievu lidrobotu noliktavai, bet Luhanskas apgabala Lisičanskā - Krievijas karaspēka tehniskās apgādes noliktavai.

Iznīcināti arī divi krievu komandpunkti Doneckas apgabala Selidovē un Zaporižjas apgabala Mihaiļivkā.

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