Baltijas jūrā anomālā karstuma dēļ strauji savairojušās toksiskās zilaļģes
Baltijas jūrā pie Vācijas krastiem izveidojušies plaši zilaļģu jeb cianobaktēriju sakopojumi. Turklāt bīstamā ziedēšana novērota arī daudzos ezeros Vācijas ziemeļos.
Šlēsvigā-Holšteinā vairākos ezeros jau noteikti peldēšanās aizliegumi, savukārt atsevišķos Baltijas jūras piekrastes posmos atpūtnieki tiek brīdināti ievērot īpašu piesardzību. Arī Rostokas apkārtnē veselības dienesti aicina iedzīvotājus nedoties ūdenī tajās vietās, kur manītas toksiskās cianobaktērijas, vēsta "Euronews".
Kā skaidro eksperti, ilgstošais karstums zilaļģēm ir radījis ideālus apstākļus. Spēcīga saule, augsta ūdens temperatūra un mierīgi laikapstākļi veicina to strauju vairošanos. Turklāt Baltijas jūras ūdenī ir daudz barības vielu, kas vēl vairāk sekmē ziedēšanu.
Lai gan ikdienā tās dēvējam par zilaļģēm, patiesībā tās nav aļģes, bet gan baktērijas. Dažas to sugas spēj izdalīt toksīnus, kas ir bīstami kā cilvēkiem, tā dzīvniekiem. Saskare ar piesārņotu ūdeni var izraisīt ādas kairinājumu, pietūkumu un spēcīgas alerģiskas reakcijas.
Savukārt ūdens nejauša norīšana var novest pie sliktas dūšas, vemšanas un citiem kuņģa un zarnu trakta traucējumiem. Īpaši jāuzmana bērni, un liela piesardzība jāievēro suņu saimniekiem – mājdzīvniekiem kategoriski nedrīkst ļaut dzert ūdeni, kurā pamanītas zilaļģes.
Dabā zilaļģu klātbūtne uz ūdens virsmas visbiežāk izskatās kā zilganzaļas vai zaļganas svītras, plēve vai pat blīvi „aļģu paklāji”. Tā kā to izplatību būtiski ietekmē vējš un straumes, situācija piekrastē ir ļoti mainīga un var pasliktināties burtiski dažu stundu laikā.
Jaunākie satelītattēli atklāj plašus zilaļģu ziedēšanas areālus arī starp Dāniju un Vāciju. Eiropas Zemes novērošanas programmas "Copernicus" dati liecina, ka augusta sākumā apjomīgi zaļgani sakopojumi bija labi saskatāmi Arkonas ieplakā, kas atrodas starp Zviedrijas dienvidiem, Dānijas Mēnas salu un Vācijas Rīgenes salu.
Svarīgi: ne katrs zaļš plankums jūrā obligāti liecina par toksiskām zilaļģēm, taču tikai pēc izskata vien ūdens bīstamību noteikt nav iespējams. Ja ūdens ir izteikti zaļš, duļķains vai tajā redzama blīva aļģu masa, no peldēšanās labāk atteikties un rūpīgi sekot līdzi vietējo veselības dienestu brīdinājumiem.