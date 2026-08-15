Apšaude notikusi pie universitātes pilsētiņas kopmītnēm.
Pasaulē
Šodien 15:41
Apšaudē Virdžīnijas štata universitātē ievainoti vairāki cilvēki
Pēc apšaudes, kurā iesaistīti vairāki uzbrucēji, kas sašāvuši vairākus cilvēkus, sestdien slēgta Virdžīnijas štata universitāte.
Universitāte paziņojusi, ka neviens no sašautajiem, šķiet, nav guvis dzīvībai bīstamus ievainojumus.
Vairāki ievainotie nogādāti slimnīcās, paziņojusi universitātes pilsētiņas policija.
Apšaude notikusi pie universitātes pilsētiņas kopmītnēm.
Notikuma vietā atrodas gan universitātes pilsētiņas, gan Česterfīldas grāfistes policija.