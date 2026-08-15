Apšaudē Virdžīnijas štata universitātē ievainoti vairāki cilvēki
Foto: Ekrānuzņēmums
Apšaude notikusi pie universitātes pilsētiņas kopmītnēm.
Pasaulē

Apšaudē Virdžīnijas štata universitātē ievainoti vairāki cilvēki

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Pēc apšaudes, kurā iesaistīti vairāki uzbrucēji, kas sašāvuši vairākus cilvēkus, sestdien slēgta Virdžīnijas štata universitāte.

Apšaudē Virdžīnijas štata universitātē ievainoti v...

Universitāte paziņojusi, ka neviens no sašautajiem, šķiet, nav guvis dzīvībai bīstamus ievainojumus.

Vairāki ievainotie nogādāti slimnīcās, paziņojusi universitātes pilsētiņas policija.

Apšaude notikusi pie universitātes pilsētiņas kopmītnēm.

Notikuma vietā atrodas gan universitātes pilsētiņas, gan Česterfīldas grāfistes policija.

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