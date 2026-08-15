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Dramatiska izglābšanās Berlīnē: ugunsdzēsēju grozs augstāk nesniedzās, tāpēc sieviete no 11. stāva bija spiesta lēkt

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Ugunsgrēkā 21 stāvu augstā daudzdzīvokļu ēkā Berlīnē cietuši aptuveni pieci cilvēki. Pirms liesmas izdevies savaldīt, daži ēkas iedzīvotāji apsvēruši iespēju lēkt, lai izglābtos, vēstīja vietējie mediji.

Dramatiska izglābšanās Berlīnē: ugunsdzēsēju grozs...

Vācijas ziņu aģentūra dpa ziņoja, ka cietušo traumu smagums pagaidām nav zināms. Visi ēkas iedzīvotāji tika evakuēti.

Viens cilvēks bija spiests lēkt ugunsdzēsēju pacēlāja grozā, vēstīja dpa. Ugunsdzēsības dienesta pārstāvis glābšanas operāciju raksturoja kā "dramatisku".

Foto: Ekrānuzņēmums
Sieviete Berlīnē ugunsgrēka laikā no 11. stāva ielēca ugunsdzēsēju glābšanas grozā.
Sieviete Berlīnē ugunsgrēka laikā no 11. stāva ielēca ugunsdzēsēju glābšanas grozā.

Ugunsdzēsēju autokāpnes varēja sasniegt tikai devīto stāvu, tādēļ sievietei, kura bija iesprostota 11. stāvā, nācās lēkt lejā nelielā glābšanas grozā aptuveni 1–2 kvadrātmetru platībā.

Ugunsgrēks izcēlās 14. augustā ap plkst. 6.30 Frīdrihshainas rajonā netālu no Ostbahnhofas dzelzceļa stacijas. Ugunsgrēku izdevās lokalizēt nepilnu trīs stundu laikā, ziņoja dpa.

Ugunsgrēks sākās dzīvoklī 11. stāvā un izplatījās uz virs tā esošo dzīvokli. Tā izcelšanās iemesls pagaidām nav noskaidrots.

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